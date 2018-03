Ricklis SBB-Tweets sind «typisch schweizerisch»

Herr Fichter, SVP-Nationalrätin Natalie Rickli forderte Freibier, weil ihr Zug stecken geblieben war. Regen sich Schweizer zu schnell auf?

Die Aufregung gehört bei den Schweizern einfach dazu. Sie steht im direkten Zusammenhang mit gesellschaftlichen Werten wie Pünktlichkeit, Sauberkeit und Ordentlichkeit. Wenn solche Normen verletzt werden, regen wir uns auf, dann meldet sich der «innere Bünzli». Ich finde diese Eigenschaft positiv – auch wenn es immer wieder Leute gibt, die meinen, die Schweizer sollten lockerer werden und sich mehr gehen lassen.

Christian Fichter ist Sozial- und Wirtschaftspsychologe an der Kalaidos Fachhochschule.

Man könnte auch sagen, Zugverspätungen, teure Parktickets oder laute Schiffshörner seien Lappalien. Die Aufregung darüber zeigt doch nur, dass wir in der Schweiz keine echten Nöte haben.

Stimmt genau – und darüber bin ich froh! Es soll bloss niemand kommen und klagen, wir hätten keine echten Probleme. In den letzten Jahrzehnten hatten wir in der Schweiz – etwas überspitzt formuliert – nun einmal keine grösseren Probleme als Zugverspätungen. Vor diesem Erfahrungshintergrund mokiert man sich eben gern über scheinbare Banalitäten. Aber auch unser subjektives Gefühl von Sicherheit trägt zu mehr oder weniger Aufregung bei.

Inwiefern?

Das Klima der Sicherheit pendelt hin und her. Im Moment scheint die Welt aus den Fugen geraten zu sein – Trump, Nordkorea und Syrien lassen grüssen. Die Schauplätze sind zwar geografisch weit weg, aber durch unsere Wahrnehmungskanäle – allen voran das Handy – doch stets präsent. Werden Normen in einem Klima der Unsicherheit verletzt, ist das für die Menschen noch viel störender.

Oft heisst es «Reg dich nicht auf, das bringt doch nichts». Ist es nicht sinnlos, sich aufzuregen?

Ganz und gar nicht. Wenn sich Menschen aufregen, ist das ein Indikator dafür, dass etwas nicht stimmt. Es zeigt, dass man handeln muss – auch wenn es sich bloss um das Absetzen eines Tweets handelt. Eine Stunde lang zu twittern und sich dabei in seinem Frust zu suhlen, ist allerdings nur noch destruktiv. Leider können sich negative Emotionen auch verselbständigen.

