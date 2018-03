Schweizer stürzen sich auf SBB-Sparbillette

Im Rahmen ihrer Jahresbilanz hat die SBB angekündigt, die Preise für Sparbillette weiter zu senken. Neu gibt es bis zu 70 Prozent Rabatt – vorher waren es bis zu 50 Prozent. Die neue Vergünstigung gelte speziell in der Nebenverkehrszeit, teilte die SBB mit. Und schon am Mittwoch – dem ersten Tag, an dem die Tickets verfügbar waren – stürzten sich Tausende auf die Sparbillette. «Neuer Rekord beim Verkauf von Sparbilletten. Gestern fast 15'000 Billette verkauft. So viele wie nie zuvor», schreibt die Medienstelle in einem Tweet.

Flexible Arbeitszeiten würden zu Stosszeiten entlasten



Im Jahr 2013 haben 264 Mitarbeiter der SBB und Swisscom versucht, während zwei Monaten die Arbeit so einzurichten, dass sie möglichst wenig zu Hauptverkehrszeiten pendeln mussten. Gemäss der Studie, die in Kooperation mit der Fachhochschule Nordwestschweiz durchgeführt worden ist, könnte die Auslastung zur Hauptverkehrszeit um 13 Prozent gesenkt werden, wenn alle Arbeitnehmer, die die Möglichkeit haben flexibel zu arbeiten, dies auch tun würden. Wenn nur schon etwas flexibler gearbeitet würde (zusätzlich 1 bis 2 Fahrten pro Woche ausserhalb der Hauptverkehrszeiten) läge die Auslastung 7 Prozent tiefer, heisst es in der Studie. Bald neue Durchsagen am Bahnhof?



Im Frühling 2019 will die SBB ein Pilotprojekt lancieren. Die Bahnhofsdurchsagen, die seit über 15 Jahren mit der gleichen Stimme vermeldet werden, sollen erneuert werden, schreibt die Im Frühling 2019 will die SBB ein Pilotprojekt lancieren. Die Bahnhofsdurchsagen, die seit über 15 Jahren mit der gleichen Stimme vermeldet werden, sollen erneuert werden, schreibt die «Aargauer Zeitung» . Geplant ist eine Umstellung des Systems auf Text-to-Speech. Heute werden die Durchsagen aus einzelnen Tonaufnahmen zusammengefügt, die vorher von professionellen Sprecherinnen eingesprochen worden sind. Dies dauerte laut der Zeitung Monate. Neu soll ein System Texte in Audiomitteilungen umwandeln. Ob sie auch in den Zügen eingesetzt werden, ist noch unklar. Derzeit sucht die SBB nach einem entsprechenden Softwareanbieter. Eine Bedingung sei, dass das neue System mindestens genauso gut funktionieren müsse wie das bisherige, zitiert die Zeitung das Bahnunternehmen.

Auch am Donnerstag blieb der Run bestehen. «In den letzten zwei Tagen haben wir je rund 15'000 Sparbillette verkauft», sagt SBB-Sprecher Stephan Wehrle. «Der Rekord vor diesen beiden Tagen lag bei rund 10'000 Sparbilletten.» Am beliebtesten seien Spartickets für beide Richtungen der Strecken Genf–Lausanne und Basel–Zürich.

Entlastung von fünf bis sechs Prozent

Mit den Vergünstigungen will man die Züge zu Randzeiten besser auslasten. «Es ist das Ziel, dass der zusätzliche Freizeitverkehr vor allem in den Nebenverkehrszeiten stattfindet», erklärt Wehrle. «In diesem Sinne kann man sagen, dass ein gewisser Effekt zur Entlastung der Hauptverkehrszeiten feststellbar ist – dieser lässt sich jedoch nicht beziffern.» Man gehe von einer maximalen Entlastung von fünf bis sechs Prozent aus.

Die Bedingung dafür, dass dieser Effekt auch eintritt, ist, dass die Kunden auch ausserhalb der Stosszeiten mit dem Zug fahren. Das scheint laut Wehrle zu funktionieren: «Immer mehr Kunden wollen von attraktiven Preisen profitieren und sind auch bereit, in weniger stark ausgelasteten Zügen zu reisen.»

«Das muss jemand zahlen»

Langfristig dürfte das System mit den Sparbilletten laut dem Wirtschaftspsychologen Christian Fichter funktionieren. Dennoch hat es auch seine Folgen: «Die Leute, die ein Sparbillett kaufen, sehen, dass sie sparen. Doch wenn sie unterwegs sein wollen, kostet das Geld. Das muss jemand zahlen. In diesem Fall die Gemeinschaft.» Da jedoch dank der Sparbillette auch mehr Leute im Zug unterwegs seien, werde ein Teil der Kosten kompensiert.

Trotzdem steht für Fichter fest: «Langfristig muss man die Bahninfrastruktur ausbauen.» Denn der Mehrverkehr bleibt. «Mobilität lässt sich nun mal nicht beliebig steuern. Eine Zauberlösung gibt es nicht.» Doch auch die Leute seien anpassungsfähig und würden sich Alternativen überlegen. «Sie legen die Strecke zum Beispiel lieber mit dem Velo zurück oder ziehen um, um dem Pendlerstress zu entgehen», sagt Fichter.

«Kunden für Flexibilität belohnen»

Auch in anderen Ländern arbeiten Bahnunternehmen mit Spartickets. So etwa in Österreich, wo es das «Sparschienen»-Angebot bereits seit 2011 gibt. «Tickets dieser Art erlauben einen Steuerungseffekt für preissensible Kunden von stark ausgelasteten Zügen zu weniger stark ausgelasteten Zügen», erklärt die ÖBB-Sprecherin Marleen Pirchner. Die Nachfrage sei sehr gross: 2017 seien innerhalb Österreichs 1,6 Millionen Sparschiene-Reisende unterwegs gewesen.

Die Deutsche Bahn bietet ebenfalls Sparpreis-Tickets an, wie ein DB-Sprecher erklärt. «Günstige Sparpreise auf schwach ausgelasteten Verbindungen sollen helfen und Anreiz stiften, von stark ausgelasteten Zügen auf eben jene schwach ausgelasteten Züge auszuweichen. So werden Kunden für Ihre Flexibilität belohnt.» Das Angebot komme an: «Der günstige Preis hat insbesondere junge, preissensible Kunden im Blick, die sonst nicht mit der Bahn, sondern mit dem Fernlinienbus oder mit dem Auto gefahren wären.»