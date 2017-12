Schweizer spenden für Menschen statt für Natur

Das Jahr 2017 war krisenreich: Der Krieg in Syrien, die Verfolgung der Rohingya in Burma oder die Hungerkrise in Ostafrika haben die Schweizer bewegt. Die Hilfswerke steuern deshalb auf ein Rekordjahr zu.

Bei der Caritas seien per Anfang Dezember 30,2 Millionen Franken an Spenden eingegangen und damit 4,5 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Bei aller Vorsicht spüre Caritas einen zunehmenden Trend, sagt Sprecher Odilo Noti: «Die Leute kennen uns und finden unsere Arbeit wichtig.»

Bondo sorgte für viele Spenden

Ein Drittel der Gelder wurde für die humanitäre Hilfe und die Katastrophenhilfe gespendet, etwa für die syrischen Kriegsvertriebenen oder die Opfer des Wirbelsturms in der Karibik. In der Schweiz sorgte der Bergsturz in Bondo für viele Eingänge.

Auch bei der Helvetas zeichnet sich ab, dass die Spendeneinnahmen über denen des Vorjahrs liegen. Die Organisation steuert auf das zweitbeste Jahr ihrer Geschichte zu. Besonders unterstützt sei die humanitäre Nothilfe in Bangladesch oder für die vertriebenen Rohingya-Flüchtlinge geworden, sagt Sprecherin Katrin Hafner.

Wettbewerb nimmt zu

Das nach Spendenvolumen grösste Hilfswerk, die Ärzte ohne Grenzen (MSF), wird nach aktueller Planung rund 97 Millionen Franken an privaten Spenden einnehmen. Das ist etwa gleich viel wie letztes Jahr und 14 Prozent mehr als noch vor vier Jahren. Die Akquisition werde immer schwieriger, sagt Sprecher Lukas Nef. Der Wettbewerb nehme zu. Auf der anderen Seite wüchsen die Aktivitäten in den Einsatzländern, was mehr finanzielle Mittel benötige.

Unter dem Wettbewerb leidet auch das Hilfswerk Worldvision. Es verzeichnet einen Spendenrückgang. Im Finanzjahr 2017, das vom 1. Oktober 2016 bis zum 30. September 2017 dauere, hätten sich die Einnahmen um 3,7 Prozent auf 45 Millionen Franken verringert, sagt Sprecher Heinz Mazenauer.

Popularität nicht wichtig

Das liege vor allem an einem leichten Rückgang bei den privaten Spendern. Die Anzahl Mitbewerber auf dem Schweizer Spendermarkt werde immer grösser, sagt er. Allgemein seien die Schweizer ein sehr spendenaffines und grosszügiges Volk. Worldvision fehle aber eine jüngere Spenderschaft mit kleinerem Budget. Für sie führe die Organisation nächstes Jahr ein neues Spendenmodell ein.

An der Umweltschutzorganisation Greenpeace geht der Boom vorbei. 2017 verzeichne man – im Speziellen bei den Legaten – sogar einen «unerwarteten Rückgang», sagt Sprecher Yves Zenger. Im Sommer dieses Jahres habe der Schweizer Ableger massgeblich dazu beigetragen, mit einer Schiffstour politische Lösungen zur Verminderung der Plastikverschmutzung im Mittelmeer anzustossen.

«Mäntelchen nicht in Wind hängen»

Das konnte die Spender nicht gross bewegen. Ob ein Spendenzweck populär ist oder nicht, scheint die Schweizer hingegen weniger zu kümmern, wie Caritas-Sprecher Odilo Noti sagt. Bei Caritas sei über die Hälfte der Spenden zu einem freien Zweck verwendbar. «Die Menschen spenden, weil es ihren Überzeugungen und Werthaltungen entspricht», sagt Noti.

Die grosse, nicht nachlassende Unterstützung der Hilfe für die syrischen Kriegsvertriebenen zeige auch, dass die Spender wissen wollten, wofür ihr Hilfswerk stehe. «Eine Organisation muss dranbleiben und Flagge zeigen», sagt Noti. «Sie soll ihr Mäntelchen nicht einfach nach dem Wind hängen.»