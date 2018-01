«Ich will in meinem Leben keine Routine haben»

Als Jugendlicher träumte Jonas Ratz von einem Leben als Rockstar. Heute ist er Familienvater mit einem durchschnittlichen Leben. Er sei ein Spiesser und «mein Jugend-Ich würde mich auslachen», schreibt der Kolumnist. Vor einer solchen Zukunft fürchten sich einige junge 20-Minuten-Leser.

In einer nicht repräsentativen Umfrage mit über 1000 Teilnehmern gaben 20 Prozent an, dass sie später auf keinen Fall wie ein Spiesser leben wollten. Auch Feedbacks auf unseren Leser-Aufruf bestätigen, dass sich junge Menschen ihre Zukunft oft nicht mit Ehe, Häuschen und Kindern ausmalen.

«Kinder möchte ich auf keinen Fall»

Sandra Keller, 24, Sachbearbeiterin Treuhand: «Kinder möchte ich auf keinen Fall. Denn verkehren sie mit den falschen Leuten, nützt die beste Erziehung nichts. Teenager aus meinem Umfeld begannen plötzlich wie verrückt Party zu machen und zu trinken. Jetzt haben die Eltern nur noch Ärger mit ihnen – solche Probleme können mir erspart bleiben. Zudem will ich nicht das Risiko eingehen, von meinem Partner mit den Kindern sitzen gelassen zu werden. Genau das passierte nämlich meiner Mutter.

Schön wäre, wenn ich später mit einem Partner zusammenleben würde, heiraten muss nicht sein. Auf jeden Fall ist ein Haus mit eigenem Stall und Pferden mein Ziel. Damit ich mir dies und ein Teilzeitpensum leisten kann, bilde ich mich jetzt weiter. Ich habe vor, mich zur Treuhänderin ausbilden zu lassen und vielleicht noch ein Studium in Wirtschaftsrecht anzuhängen.»

«Eine Beziehung werde ich nicht haben»

Alper Genc, 26, Angestellter öffentlicher Dienst: «Mit 30 bin ich unabhängig. Ich komme von der Arbeit nach Hause, mache mich parat für den Sport und powere mich kräftig aus. Danach lege ich entspannte Musik auf und koche mir etwas Schönes. Eine Beziehung werde ich nicht haben. Es klingt hart, aber wenn ich mich um einen anderen Menschen kümmern muss, kann ich mir selbst weniger gönnen. Wer sich vom Wind treiben lassen will, muss irgendwo Abstriche machen.

In dieser Hinsicht bin ich bereits abgehärtet. Ich wanderte aus reiner Lust auf ein Abenteuer von Deutschland in die Schweiz aus und liess meine potenzielle Freundin zurück. Als sie eine Fernbeziehung vorschlug, blockte ich sofort ab. Denn wer konnte schon sagen, was mich in der Schweiz erwartet? Ich will in meinem Leben keine Routine haben. Viele meiner Freunde in meiner Heimat heirateten mit 22. Als ich von meinen Plänen erzählte, guckten sie mich nur wehmütig an und sagten: ‹Für mich ist der Zug abgefahren.›»

D. M.*, 25: «In 10 bis 20 Jahren werde ich in einem anderen Land in der Architekturbranche tätig sein. Ich werde keine Kinder haben, denn reisen und frei sein gehört zu meinem Leben. Ich werde nicht mehr mit meinem jetzigen Freund zusammen sein, denn er möchte die Schweiz niemals verlassen. Somit wird diese Beziehung nicht halten. Aber wir werden Freunde bleiben. Ich werde zufrieden und glücklich sein.»

Glücklich verheiratet und Kinder

Solche Pläne teilt Fabian Schuhmacher (19) nicht. «Ich stelle mir vor, dass ich mit 30 eine Frau, vielleicht auch schon Kinder habe und ein ganz normales Familienleben führe.» Dazu habe er eine Stelle als Projektleiter und sei einfach zufrieden.

Ähnlich malt sich Kristina Hartmann (22) die Zukunft aus: «Meine Traum-Vorstellung von meinem Leben mit etwa 35 wäre, dass ich glücklich verheiratet bin.»

«Wir sind Couch Potatoes geworden»

Andere Leser beweisen aber auch, dass die Zukunft doch ganz anders herauskommen kann. «Mit 16 träumte ich davon, eine unabhängige Frau zu werden», schreibt Simone Schneider (28). Sie habe reisen, niemals heiraten und das Leben in vollen Zügen geniessen wollen. «Doch dann lernte ich meinen Mann ein Jahr später kennen. Wir zogen zusammen, heirateten und sind jetzt richtige Couch Potatoes am Wochenende.»

Und Michael Vogt (28) erinnert sich, früher immer gedacht zu haben, mit 30 habe man es geschafft und sei erwachsen. Heute stellt er fest: «Ich werde nächstes Jahr 29 und habe keinen Plan vom Leben und bin ein riesen Kind.»

*Initialen der Redaktion bekannt.