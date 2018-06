St. Moritz wirbt mit Beckers Ehe-Aus

Auf der Facebook-Seite von St.Moriz ist derzeit ein kurzer Werbeclip aufgeschaltet. Am Anfang wird ein Hochzeitsbild von Boris und Lilly Becker eingeblendet, die sich am 12. Juni 2009 das Ja-Wort in St. Moritz gaben. «Ihre Ehe hielt 13 Jahre», heisst es dazu. «Wir können keine ewige Liebe versprechen, aber wir versprechen eine Hochzeit, die für immer in Erinnerung bleiben wird.»

Umfrage Wie finden Sie die Werbung von St.Moritz Tourismus? Absolut daneben! So etwas macht man nicht!

Finde ich jetzt nicht schlimm, aber auch nicht mega originell.

Ein bisschen Spass muss sein, die Werbung ist gelungen.

Mir egal.

Ein gelungener Werbe-Gag oder ein absolutes No-Go? «Ganz schön viel Ironie», meint ein Facebook-User dazu, während ein anderer schreibt: «Macht ihr tatsächlich Werbung damit, dass jemandes Ehe in die Brüche ging? Absolut geschmacklos.» Für eine Stellungnahme war die Engadin St. Moritz Tourismus AG noch nicht erreichbar.

Trennung noch frisch

Der ehemalige Tennisstar Boris Becker (50) und das niederländische Model Sharlely «Lilly» Becker (41) haben sich erst vor ein paar Tagen getrennt. Laut einem Anwalt ist den beiden die Entscheidung nicht leicht gefallen.

Kennengelernt hat sich das einstige Paar 2005 in Miami. Bei ihrer Hochzeit herrschte im Engadiner Nobelort St. Moriz Ausnahmezustand.

(kaf)