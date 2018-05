Maudet reiste im Privatjet von Teheran nach Genf

Der Genfer Regierungspräsident Pierre Maudet reist gerne um die Welt. Seine Arrangements sorgen dabei für Kritik: 2015 reiste er zusammen mit seiner Familie nach Abu Dhabi. Dort sah er sich ein Formel-1-Rennen an und traf den Kronprinzen der Emirate.

Umfrage Was halten Sie von Pierre Maudets Flug im Privatjet? Skandalös, das geht nicht.

Kein Problem, ich wäre auch im Privatjet mitgeflogen.

Naja, unsensibel, aber nicht weiter schlimm.

Weiss nicht.

Für den Flug in der Businessklasse und die Übernachtung im Luxushotel zahlte nicht Maudet, sondern ein Geschäftsmann. Nachdem der Fall publik wurde, ermittelte die Justiz wegen Verdachts auf Vorteilsnahme. Maudet räumt später ein, unvorsichtig gehandelt zu haben und spendete an Genfer Kirchen.

Offizielle Wirtschaftsdelegation

Dies war kein Einzelfall, berichtet nun die «NZZ». Im Februar 2016 reiste der spätere Bundesratskandidat mit Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann in den Iran. Dabei war er Teil der offiziellen Delegation, der neben Vertretern des Bundes üblicherweise auch Kantons- und Wirtschaftsvertreter sowie Journalisten angehören. Unüblich war jedoch Maudets Rückreise von Teheran nach Genf. Er nahm ein Angebot von Diego Aponte an und reiste mit ihm in dessen Privatjet zurück in die Schweiz. Aponte ist der Chef der Mediterranean Shipping Company (MSC), der zweitgrössten Container-Reederei der Welt.

Gratisflug ist umstritten

Der Basler Rechtsprofessor und Anti-Korruptions-Experte Mark Pieth findet den Fall heikel: «Maudet scheint das Sensorium für Interessenkonflikte zu fehlen.» Es sei für Regierungsmitglieder heikel, im Jet eines Arbeitgebers von 900 Mitarbeitern in Genf mitzufliegen.

Maudet selbst sieht den Flug als unproblematisch an. «Herr Aponte flog ohnehin nach Genf zurück, es gab keinen Grund zu bezahlen», sagt er. Rückendeckung erhält Maudet von seinem Vorgänger, François Longchamp. Als Teil der eidgenössischen Iran-Delegation wäre Maudet sowieso der Flug im Bundesratsjet nach Bern möglich gewesen. Auch dieser Flug sei für ihn kostenlos gewesen.

Den Hinflug bestritt Maudet übrigens nicht im Bundesratsjet. Wegen Terminkollisionen flog er mit einem Swiss-Flieger nach Teheran – diesen Flug bezahlte Maudet selbst.

(bus)