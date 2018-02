Stimmvolk glaubt nicht an Lichterlöschen bei der SRG

Die SRG-Spitze warnte im Abstimmungskampf eindringlich: Werden die Empfangsgebühren abgeschafft, gehen bei der SRG bald die Lichter aus – schliesslich brechen 75 Prozent der Einnahmen weg.

Nun zeigt die Tamedia-Abstimmungsumfrage: Obwohl sich ein Nein zur Initiative abzeichnet, ist die Angst vor dem Sendeschluss nur für eine Minderheit das entscheidende Argument. Bloss jeder Dritte glaubt, dass eine Annahme der Initiative das Ende der SRG bedeuten würde.

Nur jeder zweite SP-Wähler rechnet mit dem Lichterlöschen

41 Prozent sind hingegen der Meinung, dass die SRG weiter bestehen, aber ein gestrafftes Programm anbieten würde. Weitere 16 Prozent denken, dass das Parlament bei der Umsetzung des Begehrens eine kreative Lösung fände oder aber, dass die Kantone einspringen würden, um zumindest Teile der SRG zu retten.

Auffällig: Selbst bei den Anhängern der SP, die auf allen Kanälen vor dem Lichterlöschen warnt, glaubt nur knapp jeder Zweite an das Szenario. Und bei den Stimmbürgern, die gegen die Initiative sind, ist das Lichterlöschen nur für acht Prozent das wichtigste Argument gegen No Billag. Weit wichtiger ist die Sorge um die Abhängigkeit der Medien von privaten Geldgebern oder die Sorge um den Service public in allen Sprachregionen.



(daw)