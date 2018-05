Stören dich die Partner deiner Freunde?

Wenn Pärchen zusammenkommen, kann das mit der Aufgabe der eigenen Individualität einhergehen. Hätten seine Freunde vor ihrer Beziehung vor Treffen noch «Ich komme vorbei» gesagt , sei es mittlerweile ein «Wir kommen vorbei» geworden, schreibt ein Autor auf Ze.tt.

Er habe nichts gegen die Freundin seines Kumpels. Er finde sie sehr sympathisch, aber Freunde seien sie nicht. «Ich bin kein frustrierter Single», so der Autor. Er habe selbst seit sechs Jahren eine Freundin, mit der er viel Zeit verbringe. Doch für ihn und für seine Freundin sei es wichtig, sich Freiraum zu lassen.

Auswirkungen auf Freundschaft

Schliesslich gebe es Situationen, in denen der Partner des besten Freundes stören könne – etwa, wenn er mit seinem Freund in einer Bar in Ruhe über Probleme im Studium und Zukunftsängste sprechen will. «Das funktioniert nicht, wenn seine Freundin nebenan an ihrem Cocktail schlürft.» Diese Situation wirke sich früher oder später auch auf die gemeinsame Freundschaft aus.

Hast auch du Freunde, die sich nicht mehr allein blicken lassen, seit sie in einer Beziehung sind? Stört dich das – oder hast du Verständnis dafür? Wie gehst du damit um? Erzähl uns deine Geschichte.

