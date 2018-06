Jeder zweite kriminelle Ausländer darf bleiben

Seit dem 1. Oktober 2016 ist der Strafgesetzartikel zur Ausschaffungsinitiative in Kraft. Nun liegen zum ersten Mal Zahlen des Bundesamtes für Statistik vor, die belegen, wie konsequent die Initiative umgesetzt wird: Im Jahr 2017 wurde gegen 651 Personen (54%) ein Landesverweis aufgrund des neuen Gesetzesartikels (Art. 66a StGB) ausgesprochen. 559 Ausländer (46%) kamen ohne Landesverweis davon, obwohl das neue Gesetz einen solchen ermöglichen würde. In diesen Fällen kam die sogenannte Härtefallklausel zum Zug.

Es wurde also in 54 Prozent der Fälle ein Landesverweis ausgesprochen. Dieser Anteil variiert je nach Status der verurteilten Person und Art der Strafe sehr stark. Ausländer mit einem B- oder C- Ausweis wurden 10 Prozent zu einer Landesverweisung verurteilt. Gegen die anderen Ausländer wurde in 71 Prozent der Fälle eine Landesverweisung verhängt.

Was die Sanktionen angeht, lag bei den Verurteilungen mit einer Freiheitsstrafe der Anteil der Landesverweisungen bei 80 Prozent. Berücksichtigt man nur die Verurteilungen zu einer Freiheitsstrafe von über 6 Monaten, liegt der Anteil bei fast 90 Prozent. Bei kurzen Freiheitsstrafen bis 6 Monaten wurde hingegen nur in 17 Prozent der Fälle eine Landesverweisung ausgesprochen. Am niedrigsten war der Anteil mit 3 Prozent bei den Verurteilungen zu einer Geldstrafe – in diesen Fällen wurde fast immer auf eine Landesverweisung verzichtet.



(daw)