ETH-Student boykottiert beschuldigten Professor

Der italienische Professor Franco Moretti gibt bald seine ersten Kurse in der Schweiz. Ab dem Frühjahrssemester wirkt er als Senior Advisor an der ETH Lausanne (EPFL). Moretti unterrichtet am humanistischen Institut. Doch der Literatur-Experte ist umstritten: Drei Frauen werfen dem 67-Jährigen vor, sie sexuell missbraucht zu haben.

Als Erste berichtete die Amerikanerin Kimberly Latta Anfang November über einen angeblichen Missbrauch. Auf Facebook schrieb sie, Moretti habe ihr zwischen 1984 und 1985 nachgestellt, sie genötigt und vergewaltigt. Moretti war damals Professor an der University of California in Berkeley, Latta Studentin. Moretti habe zu ihr gesagt, dass «amerikanische Mädchen Nein sagen und Ja meinen», und habe sie in ihrer Wohnung vergewaltigt.

Moretti wehrt sich

Nachdem sich Latta geäussert hatte, wandten sich zwei weitere ehemalige Studentinnen an die Leitung der Universität Stanford, wo Moretti hauptamtlich lehrt. Sie gaben an, zwischen 1995 und 1997 ebenfalls von ihm belästigt worden zu sein.

Moretti streitet die Vorwürfe ab. Gegenüber «Le Temps» gab er an, eine kurze Beziehung mit Kimberley Latta geführt zu haben. Er habe sich ihr gegenüber aber nie unangebracht verhalten.

«Das ist sehr beunruhigend»

Angesichts dieser Anschuldigungen boykottiert der Student Evgeniy Chervonenko nun Morettis Vorlesung in Lausanne. Zu 20 Minuten sagt er, er unterstütze die MeToo-Bewegung. Der Besuch von Morettis Kurs sei für ihn im Rahmen seines Studiengangs Digital Humanities obligatorisch. Deshalb habe er die EPFL-Leitung kontaktiert und seine Gründe dargelegt, weshalb er die Vorlesung nicht besuchen werde.

Die Hochschule habe ihm nun aber mitgeteilt, dass der Besuch der Vorlesungen für die zehn Studenten obligatorisch sei und es keine Alternative gebe. «Ich finde das sehr beunruhigend», sagt Chervonenko.

«Moretti ist ein renommierter Forscher»

EPFL-Sprecherin Corinne Feuz sagt, im Zuge der Vorwürfe habe ein Treffen mit den Studiengangteilnehmern stattgefunden. Sie hätten danach einstimmig beschlossen, den Kurs zu besuchen. Die Studenten seien der Meinung, dass ihnen der Kurs neues Wissen über ihr Studienfach eröffne. Die Erklärungen hätten die Studenten zufriedengestellt.

Ein Student sei an dieser Veranstaltung nicht dabei gewesen. Ihm sei angeboten worden, einen Kurs im Frühjahr 2019 zu absolvieren. Das habe, sofern er sein Masterstudium an der EPFL abschliesse, keinen Einfluss auf die Dauer seines Studiums, sagt Feuz.

Moretti sei derzeit Co-Supervisor eines Doktoranden, für den er aber nicht allein verantwortlich sei. Er sei als Senior Advisor für Digital Humanities schon 2015 von der EPFL angestellt worden, habe aber bisher nicht unterrichtet. Moretti sei ein renommierter Forscher und Gründer des Literary Lab in Stanford.

«Ich habe das einfach nicht gemacht»

Evgeniy Chervonenko widerspricht der Darstellung der Hochschule. Der Abschluss seines Masterstudiums verzögere sich um sechs Monate, wenn er erst im Frühjahr 2019 den entsprechenden Kurs besuchen könne. Zwar begrüsse er, dass die Hochschule Morettis Kurs ab 2019 offenbar nicht mehr für obligatorisch erklären wolle. Für ihn sei das aber zu spät – und da er Stipendien beziehe, berappe dies auch der Steuerzahler.

Franco Moretti teilt auf Anfrage mit, er habe die Anschuldigungen mehr als einmal bestritten. Es gebe keinen formalen Prozess gegen ihn im Zusammenhang mit den Anschuldigungen. «Ich habe das einfach nicht gemacht», schreibt er.

(ehs)