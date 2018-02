Studenten lassen sich 240 Liter Eistee liefern

Eine Luzerner Studenten-WG entdeckte am Mittwochabend im Internet ein Schnäppchen für 240 Liter Zitronen-Eistee aus der Migros. Neben einer momentanen Migros-Aktion machten die Studenten sämtliche Rabatte für Erstbestellung, Cumulus-Punkte und Freundewerbung geltend.

So sank der Preis auf erschwingliche 33.90 Franken für 24 Zehnerpackungen, also rund 15 Rappen pro Liter. «Wir hielten das für einen Scherz, wollten aber testen, ob es funktioniert», erzählt Studentin Sissi.

240 Kilogramm ohne Lift

Tatsächlich habe es dann am Donnerstagabend geklingelt. «Der Pöstler hat die 24 Packungen eigenhändig die Treppe hinauf bis an die Wohnungstüre gebracht», lobt die 21-Jährige. Nun würden in den nächsten Monaten alle WG-Besucher gratis Eistee trinken können.



So sieht die Mega-Lieferung aus. (Video: Leser-Reporter/Sissi)

Grundsätzlich nicht möglich

Dass man überhaupt eine so grosse Warenmenge bestellen kann, ist eine Ausnahme, wie Migros-Sprecherin Martina Bosshard zu 20 Minuten sagt: «Die Bezugsmenge ist limitiert. Momentan gibt es aber eine Ice-Tea-Aktion auf Le Shop, bei der pro Sorte maximal acht Packungen à 10 Liter bestellt werden können.»

Da die Studenten die Höchstmenge aller drei verfügbaren Varianten beordert hätten, sei dieser Grosseinkauf möglich gewesen. «Wir freuen uns natürlich über das aussergewöhnliche Interesse an unserem Kultprodukt. Grundsätzlich sind aber solche riesigen Bestellungen selten und ausgeschlossen, da sie logistisch eine grosse Herausforderung darstellen», so Bosshard.

30 Kilogramm pro Paket

Laut Post-Sprecherin Jacqueline Bühlmann werden solche Grossaufträge aufgeteilt in kleineren Einheiten geliefert und mit Handwagen vom Fahrzeug zum Wohnhaus des Kunden transportiert.

«Wenn kein Lift vorhanden ist, trägt der Pöstler die Päckli an die Türe. Einzelne Pakete dürfen nicht schwerer als 30 Kilogramm sein.» In diesem Fall musste der Post-Mitarbeitende also ganz schön schwitzen, bis er alle Pakete ausgeliefert hatte.

(duf)