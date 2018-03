Sturmböen und Schnee noch bis Ostern

Hudelwetter stellt sich ein – und zwar bis kurz vor Ostern. In der Nacht auf Mittwoch beginnt es zu winden. Lose Gegenstände sollten festgemacht werden. Dazu bringt eine Warmfront Regen.

Umfrage Ist Ihnen schönes Wetter an Ostern wichtig? Ja, ich will die Eier auch draussen verstecken.

Ja, wir haben einen Ausflug geplant.

Nein, ich will dann eh zuhause chillen.

Ist mir völlig egal.

Flachlandbewohner müssen laut Meteonews bis Mittwochnacht mit Böen von 50 bis 70 Kilometer pro Stunde rechnen. Auf den Bergen weht starker bis stürmischer Südwestwind mit heftigen Böen.

Schnee bis 700 Meter

Am Mittwochvormittag lässt der Regen zunächst nach, Schnee gibt es erst ab 1500 Metern. Doch gegen Abend wird es von Westen her zunehmend wieder nass. Sehr nass. Eine Kaltfront stellt sich ein und bringt teilweise kräftigen Regen.

Am Donnerstag sinkt dann auch die Schneefallgrenze auf 700 Meter. Im Flachland erreichen die Temperaturen frische 9 Grad.

Freundlicher Trend

Die Berg- und Talfahrt setzt sich am Freitag fort – zunächst mit einer Besserung. Der Föhn lässt das Thermometer auf 14 Grad steigen. Doch gegen Abend kommen immer mehr Wolken auf und es wird erneut zunehmend nass.

Am Samstag regnet es dann wieder kräftig und die Schneefallgrenze fällt in der Nacht auf Ostern wieder auf 700 Meter. Am Sonntagmorgen dürfte es dann allmählich schöner werden. Laut den Meteorologen wird es im Tagesverlauf immer freundlicher – und der Trend setzt sich zum Beginn der neuen Woche fort.

(oli)