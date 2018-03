Swiss-Maschine muss nach Zürich zurückkehren

Am Freitagabend ist es bei einem Flugzeug der Swiss zu einer technischen Unregelmässigkeit am linken Triebwerk gekommen. Der Airbus A330-343 befand sich auf dem Weg nach New York. Swiss-Mediensprecher Stefan Vasic bestätigte den Vorfall gegenüber 20 Minuten.

«Da dieser Flugzeugtyp keinen Treibstoff ablassen kann, muss zuerst die entsprechende Menge an Kerosin verbrannt werden, bis die Maschine nach Zürich zurückkehren kann», sagt Vasic. Das Flugzeug kreist derzeit über dem Kanton Aargau.

Swiss erwartet sein Flugzeug kurz nach Mitternacht zurück in Zürich. «Für Passagiere und Besatzungsmitglieder besteht keinerlei Gefahr», entwarnt Vasic. Für die Fluggäste stünden Hotelzimmer in Zürich bereit. An Bord des Airbus A330 befinden sich 220 Passagiere und 12 Besatzungsmitglieder.

Das Flugzeug war zuvor mit bereits vier Stunden Verspätung von Zürich aus gestartet.

(fur)