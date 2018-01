«Swisscom ist daran, ihre Reputation zu verspielen»

Das Swisscom-Netz ist heute um circa 9 Uhr in weiten Teilen des Landes ausgefallen. Bei Allestörungen.ch häuften sich die Störungsmeldungen. Am meisten betroffen waren die grösseren Schweizer Städte, vor allem in der Deutschschweiz und der Romandie. Andere Mobilfunkanbieter wie Sunrise und Salt schienen nicht betroffen. Swisscom meldete über Twitter, dass man Kenntnis von der Störung habe und an einer Lösung arbeite. Unterdessen konnte das Problem behoben werden.

Wie die Swisscom mitteilt, waren ausschliesslich 2G und 3G-Telefonverbindungen von der Störung betroffen. Die 4G-Telefonie habe via VoLTE funktioniert. Zudem erklärt das Unternehmen, dass kein Zusammenhang mit den Störungen vom 8. und 15. Januar besteht. Angaben zur Ursache könne man nicht machen.

Vielen Dank :) Wir können bestätigen, dass die Störung in der Zwischenzeit behoben werden konnte.– Swisscom_Care (@Swisscom_Care) 19. Januar 2018

«Dieser dritte grosse Ausfall bei der Swisscom im neuen Jahr ist auffällig und rätselhaft», sagt Ralf Beyeler, Telecomexperte des Online-Vergleichsdienstes Moneyland. Das sei nicht nur ärgerlich für die Kunden. «Die Swisscom ist auch daran, ihre Reputation als Qualitätsanbieter zu verspielen», sagt Beyeler. Das Unternehmen laufe Gefahr, die hohen Tarife nicht mehr rechtfertigen zu können.

Erst Anfang Woche hatte die Swisscom eine grössere Störung bei Geschäftskunden, ab Montagmorgen hatte eine Panne das Festnetz der Swisscom teilweise lahmgelegt. Tausende Firmenkunden in der Schweiz konnten nicht telefonieren. Beeinträchtigt waren nach Swisscom-Angaben sowohl ankommende als auch abgehende Gespräche von Geschäftskunden mit den Services Smart Business Connect oder Managed Business Communication. Bereits vergangene Woche hatte es eine ähnliche Panne bei der Swisscom gegeben.

