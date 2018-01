Swisslos verweigert Auszahlung von 50'000 Fr

«Ich habe geweint vor Freude», erzählt G.M.* (32). Am vergangenen Samstag spielte er auf Swisslos.ch das Clix-Spiel «Schatzjäger». Das Glück schien dem kaufmännischen Angestellten hold zu sein: Nach ein paar Losen blieb die Spielfigur auf der 50'000-Franken-Marke stehen. Der satte Gewinn habe sich angefühlt wie eine Belohnung für seinen eisernen Durchhaltewillen. «Ich musste über zehn Jahre lang Schulden abbezahlen und deshalb auf vieles verzichten», erklärt der Zuger.

Tags darauf fuhr M. nach langer Zeit wieder einmal mit Freunden zum Skifahren. Zur Feier lud er seine Kollegen zu einem dicken Znacht ein. Anschliessend floss der Alkohol beim Après-Ski. «Wir haben so richtig auf den Putz gehauen», sagt er. Kostenpunkt: über 1500 Franken.

Doch am darauffolgenden Montag wurde M.s Lotterie-Traum zum Albtraum: Am Telefon erfuhr er, dass Swisslos ihm die Auszahlung des Gewinns verweigert. Eine Dame habe ihm mitgeteilt, dass es sich bedauerlicherweise um einen Fehler handle. M: «Ich glaubte, im falschen Film zu sein.»

«Anzeigefehler im Los»

In einer E-Mail an M., die 20 Minuten vorliegt, schreibt Swisslos, es handle sich um einen «Anzeigefehler im Los», der auftreten könne, wenn der Spieler «sehr schnell und oft auf die Würfel klickt». Dabei könne es passieren, dass ein Spielzug übersprungen werde. In M.s Fall sei die Spielfigur deshalb «auf fehlerhafte Weise auf den Hauptgewinn gefahren».

Swisslos will M. nun 1000 Franken überweisen, um ihn wegen des Anzeigefehlers und «den damit verbundenen Unannehmlichkeiten angemessen zu entschädigen». «Swisslos gibt damit sogar zu, schuld am Ganzen zu sein», folgert M. Des Weiteren sei ihm verdächtig vorgekommen, dass das neu erschienene Clix-Spiel «Schatzjäger» nach dem Vorfall vorerst von der Plattform entfernt wurde. Die Dame am Telefon habe ihm versichert, dass er der Erste und Einzige sei, dem so etwas passiert sei.

«Kunden werden getäuscht»

Doch M. scheint kein Einzelfall zu sein, wie das Beispiel eines weiteren Lesers zeigt. U.S.* (51) gewann beim Clix-Spiel «Tokyo Lights» gemäss Anzeige gar 77'777 Franken. Auch hier weigerte sich Swisslos, den Gewinn auszuzahlen, mit derselben Begründung: «Fehler in der Losanzeige».

Swisslos nehme solche Fehler einfach hin und verweise auf die Teilnahmebedingungen, ärgert sich S. «Für mich ist offensichtlich, dass Kunden so getäuscht werden – und unter dem Deckmantel der Teilnahmebedingungen jegliche Haftung ausgeschlossen ist.»

«Man findet nie alle Fehler»

Laut Swisslos-Sprecher Willy Mesmer handelt es sich bei den Clix-Losen um vorgezogene Lotterien. «Das heisst, dass beim Zeitpunkt des Loskaufs bereits entschieden ist, ob das Los ein Gewinn ist oder eine Niete», erklärt er. Die Spielanimation sei dabei unerheblich und diene lediglich der Unterhaltung. «Einzig die Losnummer gibt Auskunft darüber, ob es sich um einen Gewinn handelt oder nicht.» Dies sei auch in den Teilnahmebedingungen so festgehalten.

Wie Mesmer betont, werde jedes Los getestet, ehe es auf Swisslos.ch veröffentlicht werde. «Doch leider findet man nie alle Fehler», räumt er ein. M.s «Schatzjäger»-Los habe man unmittelbar nach dem Vorfall gesperrt und den Fehler in der Anzeige behoben. «Es handelt sich dabei um Ausnahmefälle», sagt Mesmer.

Den Frust der beiden Teilnehmer M. und S. könne er verstehen. «Aber wir begehen diese Fehler ja nicht absichtlich. Und uns selber ärgern sie letztlich auch.»

Zweifelhafte AGB

In den allgemeinen Teilnahmebedingungen von Swisslos heisst es, dass diese «keine Gewährleistung für Übermittlungsfehler, technische Mängel, Störungen und Betriebsausfälle oder rechtswidrige Eingriffe» übernehme. Simon Schlauri, Rechtsanwalt und Titularprofessor an der Uni Zürich, stellt daher klar: «Wenn in den beiden Fällen tatsächlich ein technischer Fehler zur Fehlanzeige führte, muss Swisslos den angezeigten Gewinn nicht auszahlen.» Den Fehler müsse der Anbieter im Zweifelsfall aber darlegen können.

Rechtlich lupenrein sei die Situation trotzdem nicht. Schlauri stellt die allgemeinen Teilnahmebedingungen von Swisslos grundsätzlich infrage. «Das Dokument ist mit einem Umfang von 36 Seiten schlicht zu lang und für den Kunden nicht zumutbar», sagt er. Dass sich auf der Website des Unternehmens zudem eine Liste mit 17 verschiedenen AGBs finde, sei der Übersicht des Users alles andere als zuträglich. Schlauri: «Ob die AGBs in dieser Form wirklich gültig sind, wage ich zu bezweifeln.»



