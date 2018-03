Hier will eine Initiative die Tabakwerbung verbieten

Keine Werbung für Zigaretten auf Plakaten, im Kino und in den Print- und Onlinemedien sowie ein Verbot für Sponsoring an Veranstaltungen wie Openairs: Diese Werbeeinschränkungen will das Komitee «Ja zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Tabakwerbung» mit einer Volksinitiative durchsetzen.

Mit dem neuen Tabakproduktegesetz würde Minderjährigen auch der Kauf von nikotinfreien E-Zigaretten untersagt. Das stört Rico Daniel, Inhaber der Plattform E-Smoking.ch. Auf seinem Blog schreibt er gegen das neue Gesetz an. Seiner Tochter habe er eine nikotinfreie E-Zigarette gegeben, nachdem sie ihm erklärt habe, dass sie dies lieber statt Joints und Zigis ausprobieren möchte. «Mit ihrer besten Freundin hat sie damit in den folgenden Wochen zwei bis dreimal ein paar Fotos für Instagram gemacht.» Sein Fazit: «Zwei Jahre später liegt das Dampfgerät immer noch meist unbenutzt herum. Das ist aber gut so, denn meine Tochter raucht bis heute keine Zigaretten.»



Einen Grund für ein Verbot auch von nikotinfreien E-Zigaretten sehen hingegen die Ärzte. Rainer M. Kaelin, Vizepräsident der Lungenliga, schrieb in der «Ärztezeitung»: «Für Jugendliche operiert die Promotion der E-Zigarette mit Verharmlosung: Lustige Farben, süsslich aromatisierte nikotinfreie Liquids und ansprechendes Design wirken auf junge Einsteiger.» Untersuchungen zeigten, dass Schüler, die anfänglich schon mit E-Zigaretten experimentiert hätten, nach einem Jahr häufiger rauchten als diejenigen, die nie zur E-Zigarette gegriffen hätten. (pam)

Grund für die Offensive, deren Details am Dienstag vorgestellt werden: Das Parlament wies das Tabakproduktegesetz, das unter anderem neue Werbebeschränkungen vorsah, 2016 zurück an den Bundesrat. FDP-Nationalrat Bruno Pezzati begründete: «Leidtragende sind vor allem die Tabakindustrie und die Werbebranche mit rund 13 000 Arbeitsplätzen und einer Wertschöpfung von 6,5 Milliarden Franken, immerhin 1 Prozent des BIP.»

Tabakwerbung soll aus Sichtfeld der Jungen verschwinden

Da das Parlament damit seine Verantwortung beim Jugendschutz nicht wahrnehme, wollen die Initianten jegliche Tabak-Werbung verbieten, die Kinder und Jugendliche erreichen könnte. Dem Komitee gehen die Vorschläge des Bundesrats, die die Regierung nach dem Veto des Parlaments erarbeitet hat, weiterhin zu wenig weit, sie verkämen zum «Lippenbekenntnis».

Im Vorschlag des Bundesrates wäre etwa die Werbung in Gratiszeitungen, im Internet und in Verkaufsstellen direkt neben Süssigkeiten nicht erlaubt. Die Vernehmlassung endet diese Woche. Doch das reicht den Initianten, zu denen auch diverse Ärzte- und Gesundheitsorganisationen zählen, nicht. Sie wollen dafür sorgen, dass Zigaretten sowie E-Zigaretten überall nicht mehr beworben werden dürfen, wo sich Jugendliche unter 18 Jahren legal aufhalten können. Erlaubt wäre Tabakwerbung demnach beispielsweise noch in Nachtclubs, nicht mehr aber an Festivals oder auf Plakaten.

Initianten sind von Werbeverboten überzeugt

«Wir wissen, dass Werbeverbote nützlich sind», sagt SP-Ständerat Hans Stöckli. Doch da es im Parlament keine Mehrheit für griffige Massnahmen gebe, brauche es nun die Volksinitiative. Er verweist auf die Kantone Solothurn und Wallis, wo ein Plakat-Werbeverbot für Tabak herrsche. «Fakt ist, dass die Raucherquote in denjenigen Kantonen, die strenge Vorschriften haben, um etwa 20 Prozent tiefer liegt.»

Auch die «Anteaser-Methoden» an Festivals, mit denen «Jugendliche mit Raffinesse zum Rauchen gebracht werden», sind Stöckli ein Dorn im Auge. Diese Methoden seien problematisch, denn: «Jugendliche, die dann mal am Rauchen sind, können nur zu 30 Prozent wieder aussteigen können.» In der Schweiz liegt der Raucher-Anteil bei den 15 bis 29-Jährigen laut Bundesamt für Gesundheit bei 21,1 Prozent.



Wolfgang Kweitel von der Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention rechnet der Volksinitiative gute Chancen aus. Denn laut einer Umfrage von Sucht Schweiz sprechen sich 58 Prozent der Bevölkerung für ein allgemeines Werbeverbot aus. «Das zeigt, dass die Bevölkerung sich bei der Tabakwerbung im Vergleich zum Parlament strengere Regeln wünscht.» Die Initianten wollen noch im Jahr 2018 die nötigen 100'000 Unterschriften sammeln.

Tabakindustrie: «Seltsames Demokratieverständnis»

Kein Verständnis für die Lancierung der Volksinitiative hat die Tabakindustrie. Kevin Suter, Sprecher von Japan Tobacco International, wozu etwa Marken wie Camel oder Winston gehören, sagt: «Es zeugt von einem seltsamen Demokrativerständnis, während des laufenden parlamentarischen Prozesses seine Forderungen per Volksinitiative einzubringen.»

Weitere Werbebeschränkungen seien im ohnehin schon stark regulierten Schweizer Tabakmarkt unnötig, findet Suter. Denn mit dem geplanten Verkaufsverbot an Minderjährige im Gesetzesvorschlag des Bundesrates, das man unterstütze, sei der Jugendschutz «vervollständigt». «Ein faktisches Werbeverbot wie es die Initiative vorsieht, würde die Industrie einem gewichtigen Instrument zur Ansprache von erwachsenen Kunden berauben.»

«Der Entscheid, zu rauchen, fällt nicht über die Werbung»

Zur Kritik, die Werbung an Openairs oder auf Plakaten und in Zeitungen zielten explizit auf die Jungen, sagt Suter: «An Festivals führen Securitys Alterskontrollen durch, und bei Zeitungswerbung schalten wir nur Anzeigen, wenn die Leserschaft zu zumindest 80 Prozent erwachsene Leser aufweist.» Für Suter ist klar: «Der Entscheid, zu rauchen, fällt nicht über Werbung, sondern wird eher durch das privaten Umfeld beeinflusst.» Dies sehe man am Beispiel Frankreich, wo ein striktes Werbeverbot herrsche: «Der Raucher-Anteil liegt dort mit 32 Prozent um 7 Prozent höher als in der Schweiz.»

