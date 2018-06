Fans treten und schlagen auf Auto ein

Nach dem Sieg der Schweizer Nati gegen Serbien brachen in den Schweizer Städten alle Dämme. Menschen strömten zu Tausenden auf die Strasse, Automotoren wurden aufgedreht, mit Hupkonzerten und Gesängen verlieh man seiner Freude Ausdruck.

Grösstenteils verlief die Feier friedlich. Vereinzelt kam es jedoch zu teils gewaltsamen Vorfällen.

Tritte gegen Auto im Kanton Luzern

In Emmenbrücke LU haben Anhänger der serbischen Nationalmannschaft auf ein vorbeifahrendes Auto eingeschlagen und -getreten, wie ein Leser-Video zeigt. «Der Lenker hielt demonstrativ die albanische Flagge aus dem Fenster und provozierte so die serbischen Fans», schildert ein Beobachter die Szenen. Die Luzerner Polizei bestätigt den Eingang einer entsprechenden Meldung. Als die Polizei vor Ort war, sei allerdings bereits niemand mehr vor Ort gewesen, sagt ein Sprecher.

Messerattacke in Basel

In Basel wurde ein Fussballfan mit einer Albanien-Flagge vor seinem Haus von drei bis vier Personen von hinten angegriffen. Die Unbekannten zogen ihm die Flagge über den Kopf, sodass er nichts mehr sehen konnte, und stachen ihm mit einem Messer ins Bein. Das Opfer wurde dabei nicht lebensgefährlich verletzt.

Der 31-Jährige sei nach dem Überfall von einem Kollegen in die Notfallstation gebracht worden, teilte die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt am Samstag mit. Polizisten, die sich wegen eines anderen Vorfalls ebenfalls dort befanden, wurden so auf den Angriff aufmerksam. Die Täter flohen mit der Flagge in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

In Rorschach SG wurde ein Polizist angefahren. Er wurde leicht verletzt, wie die Kantonspolizei St. Gallen auf Anfrage mitteilt.

(sul)