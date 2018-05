Tessiner Polizei nimmt Deadpool fest

Die Tessiner Polizei hat am Dienstagabend einen Cosplayer festgenommen. Die Behörden gingen davon aus, dass die Person bewaffnet war. «Uns wurde ein Verdächtiger gemeldet, der zwei Waffen auf sich getragen haben soll», sagte die Polizei.

Schnell stellte es sich aber heraus, dass es sich um einen Falschalarm handelte. Bei der Person habe es sich um einen Cosplayer gehandelt – und nicht um einen potenziellen Schützen. Der Mann wollte sich mit einem Freund die Vorpremiere des Filmes «Deadpool 2» anschauen.

In sozialen Medien wurden die Tessiner Behörden deswegen verspottet. Diese wehren sich: «Das Vorgehen gehört zur Einsatztaktik der Polizei», sagt ein Mediensprecher zu tio.ch. «Sie muss bei solchen Hinweisen so schnell wie möglich eingreifen.»

Ein User auf Reddit bemerkte, dass die Polizei wohl wegen des verhinderten Amoklaufs derzeit etwas nervös sei.

Busse wegen Vermummung

Gegenüber «tio» sagte der Cosplayer, das Problem sei gewesen, dass er wegen des Kostüms gegen das Vermummungsverbot verstiess. «Ich habe bereits an vielen Veranstaltungen und Messen teilgenommen – natürlich in meinen Kostümen. Bisher gab es aber noch nie Probleme», sagte Alessandro Botta (28).

Nach einer kurzen Abklärung hatte die Polizei Einsicht mit den Cosplayern und liess sie gehen. Wegen der Vermummung gibt es aber eine Busse.

Attenzione Cosplayer, in Svizzera non scherzano :zwinkern: Deadpool a passeggio per Lugano arrestato https://t.co/HmKsgyd5f4