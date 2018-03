Thomas N. sitzt nicht in Einzelhaft

Thomas N.* (34) schockierte die Schweiz. Am 21. Dezember 2015 ermordete er in Rupperswil AG Carla S.* (48), deren zwei Söhne Davin und (13) Dion (19) sowie Dions Freundin Simona F. (21). Den jüngsten Sohn hatte er zuvor sexuell missbraucht. Zurzeit wartet N. in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies in Regensdorf ZH auf den Prozess, der am 13. März am Bezirksgericht Lenzburg startet.

Laut «Blick»-Recherchen sitzt N. in der Pöschwies jedoch nicht wie erwartet in Einzelhaft, sondern im Gruppenvollzug. Dies, obwohl eine Einzelhaft bei pädosexuellen Straftätern häufig angeordnet wird – aus Angst, sie könnten von Mithäftlingen attackiert werden.

Gegenseitige Besuche sind möglich

Im Gruppenvollzug kann sich N. normal mit anderen Häftligen in einer Gruppe bewegen. Auch isst und arbeitet er mit ihnen. Gegenseitig können sich die Männer in ihren Zellen besuchen. Von 20 Uhr bis morgens ums sechs Uhr werden die Insassen eingesperrt.

Thomas N. verhält sich in der Pöschwies unauffällig. Zu körperlichen Angriffen auf den «prominenten» Häftling sei es noch nicht gekommen, berichtet die Zeitung. Das Amt für Justizvollzug des Kantons Zürich wollte sich nicht zum aktuellen Fall äussern. Durch seinen unauffälligen Lebensstil blieb Thomas N.’s Tat lange unentdeckt. Diese Anpassungsfähigkeit könnte ihm im Gefängnis helfen.

Strenge Hausordnung

Im Gefängnis muss sich N. einer strengen Hausordnung fügen. Die Zellenordnung hält fest, dass jeder Gefangene seine Zelle sauber zu halten hat und für die Einhaltung der Ordnung in der Zelle sowie den sachgerechten Gebrauch des Inventars verantwortlich ist. «Darstellungen oder Gegenstände, die Sitte oder Anstand verletzen, werden entfernt.»

Unter Insassen ist es verboten, Gegenstände zu kaufen, zu tauschen, auszuleihen oder zu schenken. Auch verboten ist die Gewährung von Darlehen. Im Falle eines Verstosses gegen die Hausordnung, drohen strenge Sanktionen. Der Insasse wird etwa von Veranstaltungen, Freizeitkursen und Sport bis zu sechs Monaten ausgeschlossen. Auch möglich ist der Entzug elektronischer Medien wie TV und Video.

Sollte Thomas N. auch noch im Rentneralter hinter Gittern sitzen, wird er weiterhin etwa Tüten kleben müssen. Denn Häftlinge haben kein Recht auf Pensionierung.



*Namen der Redaktion bekannt.





(bz)