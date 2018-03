20’000 unterschreiben Petition gegen Mietwucher

Bürgerliche Politiker attackieren mit einer Reihe von Vorstössen die Rechte der Mieter. Das versetzt den Schweizerischen Mieterverband SMV in Unruhe. Für besonders schädlich hält er einen Vorstoss aus den Reihen der SVP: Dieser verlangt, dass Mieter künftig den Anfangszins nur noch im Falle einer persönlichen oder familiären Notlage anfechten können.

Heute hingegen kann der Mieter den Anfangsmietzins innert 30 Tagen nach Übernahme der Sache bei der Schlichtungsbehörde auch als missbräuchlich anfechten, wenn in der betreffenden Gegend Wohnungsnot herrscht oder der Mietzins mindestens zehn Prozent höher als derjenige des Vormieters ist.

Petition mit 20’000 Unterschriften

Am Donnerstag holte der SMV nun zum Gegenschlag aus: Mit fast 20'000 Unterschriften reichte er bei der Rechtskommission des Ständerats die Petition «Sagen Sie Nein zu missbräuchlichen Mieten» ein. In nur sechs Wochen habe der SMV die Unterschriften gesammelt, sagte Balthasar Glättli, Vizepräsident des SMV und Grünen-Nationalrat, an der Medienkonferenz. «Die rasche Mobilisierung so vieler Personen zeigt klar auf, dass das Wohnthema und die hohen Mieten den Menschen unter den Nägeln brennen.»

Glättli betonte, dass die Schweiz keine Kontrolle oder Überwachung der Mietzinse kennt, sondern einzig eine Bekämpfung von Missbräuchen. Diese würden jedoch nur geahndet, wenn sich Mieterinnen und Mieter selbst zur Wehr setzen. Er kritisierte den fehlenden legalen Rahmen in Form von staatlichen Richtlinien für Vermieter. «Würde die Anfechtung des Mietzinses künftig eingeschränkt, gäbe man die letzte Möglichkeit preis, die Mieterinnen und Mieter noch haben, um die Mietexplosion zu verhindern», warnte er. Eine persönliche oder familiäre Notlage für eine Anfechtung vorauszusetzen, gehe zu weit. «Auch wer nicht fast am Sterben ist, sollte eine korrekte Miete einfordern können!»

Laut Carlo Sommaruga, SMV-Präsident des SMV und SP-Nationalrat, werden mit jährlich 600 Fällen verhältnismässig wenig Anfangszinsen angefochten. Aber: «Das Anfechtungsrecht zu schwächen, gäbe den Vermietern noch mehr Macht.» Die heutige Regelung wirke präventiv und verhindere missbräuchliche Mieten.

«Mieterlobby macht ein Tamtam»

Die Gegenseite versteht den Aufschrei nicht. «Die Mieterlobby macht ein riesiges Tamtam», sagt Hans Egloff, SVP-Nationalrat und Präsident des Hauseigentümerverbands. Sein Vorstoss für das eingeschränkte Anfechtungsrecht schaffe Gerechtigkeit. «Dass Mieter den Anfangszins anfechten können, ist ein krasser Verstoss gegen das Grundvertrauen zwischen den beiden Vertragspartnern.» Lasse man einen solchen Bruch schon zu, müsse wenigstens die Hürde dafür hoch sein.

Wer Vermieter immer am längeren Hebel sehe, liege falsch. «Will der Vermieter den Mietzins nicht senken, kann er das Problem nicht lösen, indem er den Mieter aus der Wohnung wirft.» Denn im Falle einer Anfechtung gelte für Kündigungen eine dreijährige Sperrfrist. «Missachtet der Vermieter dies, begeht er Vermietermissbrauch.»

«Wir wollen keine Hipster-Banker»

Zudem profitieren von seinem Vorstoss laut Egloff auch die Mieter. «Wir wollen keine Hipster-Banker, die Mietzinsen anfechten, obwohl sie im Geld schwimmen.» Er führt das Beispiel zweier Genfer an, die in Zürich eine Wohnung an bester Lage bezogen und den Zins sogleich anfochten. Die beiden Männer mit einem Jahreseinkommen von 180'000 Franken zogen damit bis vor Bundesgericht und bekamen 2016 recht. Laut Egloff treiben solche Mieter die Zinsen in die Höhe. «Darunter leiden am Ende die weniger Vermögenden.»

Der FDP-Nationalrat Olivier Feller unterstützt den Vorstoss. Ein Dach über dem Kopf zu haben, sei ein Grundbedürfnis. «Darum ist es absolut berechtigt, wenn Menschen, die etwa den Job verloren haben, krank oder in Scheidung sind, den Anfangszins anfechten können.» Bei anderen Mietern sehe er keine Legitimität dazu.