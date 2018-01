Gefährlicher Grippevirus kommt in die Schweiz

Der Schwellenwert für eine Grippe-Epidemie ist überschritten: In der letzten Woche verzeichnete das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 217 grippebedingte Konsultationen pro 100'000 Einwohner. Die Zahl der Erkrankungen dürfte nun rasch steigen. «Bereits jetzt, Anfang Januar, zählen die grippeähnlichen Erkrankungen wahrscheinlich zu den häufigsten Anrufgründen», sagt Timo Rimner, leitender Arzt beim Telemedizin-Anbieter Medgate.

So verhindern Sie die Grippe

Die Grippeimpfung wird jedes Jahr im Spätherbst für alle Personen über 65 Jahren und solche mit geschwächter Abwehr empfohlen, sagt der leitende Arzt Timo Rimner von Medgate. Sie sei auch für Personen, die mit abwehrgeschwächten Menschen Kontakt hätten, sinnvoll. «Um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, ist es hilfreich, regelmässig die Hände zu waschen, in die Armbeuge zu husten und Taschentücher nur einmalig zu verwenden», sagt Rimner. «Als Betroffener sollte man den Mitmenschen ausserdem nicht die Hände schütteln.»

Solche Grippewellen gibt es zwar jedes Jahr. Doch im Vergleich zu Vorjahren zirkuliert dieses Jahr einerseits ein relativ aggressiver Stamm und die Grippe-Impfung wirkt andererseits bei vielen Erkrankten nicht.

Impfung weniger effektiv als erhofft

Von der Grippe gibt es drei Typen: Influenza A, B und C. Viren des Typs A verursachen in der Regel die stärksten Beschwerden. Dieses Jahr ist bei den A-Stämmen vor allem der Untertyp H3N2 präsent. In vier Prozent der diese Saison durch das BAG untersuchten Proben wurde dieser Typ identifiziert.

In Australien sorgte H3N2 dieses Jahr für Hunderte Tote und Hunderttausende Hospitalisierungen, insbesondere bei Kindern und älteren Menschen. Nun hat der Virustyp auch in Irland erste Todesopfer gefordert. Die H3N2-Virenstämme sind zwar in den diesjährigen Impfstoffen berücksichtigt. Wie der «Irish Mirror» berichtet, hat sich der Impfstoff aber als weniger effektiv als erhofft erwiesen.

Stamm nicht in Wirkstoff enthalten

Ohnehin senkt die Grippeimpfung das Erkrankungsrisiko bei den besonders gefährdeten Senioren nur um 30 bis 50 Prozent. Diese Zahl schwanke von Jahr zu Jahr, sagt ein Sprecher des BAG zu 20 Minuten. Um eine Bilanz für die Wirksamkeit in dieser Saison ziehen zu können, sei es noch zu früh. Impfungen sind deswegen allerdings nicht sinnlos: Wer trotz Impfung an der Grippe erkrankt, hat in der Regel schwächere Symptome und einen weniger schweren Krankheitsverlauf.

Bisher hat das BAG in 85 Prozent der untersuchten Proben den Influenza-Typ «B Yamagata» identifiziert. Ausgerechnet dieser ist aber dieses Jahr nur in den wenigsten Impfstoffen enthalten. Nur wer mit einem sogenannten quadrivalenten Impfstoff geimpft wurde, konnte Antikörper gegen diesen Typ bilden.

Grösste Ausbreitung Ende Januar erwartet

In den herkömmlichen trivalenten Impfstoffen, die gegen zwei Stämme des Typs A und einen Stamm des Typs B schützen, ist dieser Stamm hingegen nicht berücksichtigt worden. Das liegt daran, dass Experten aufgrund der für die Produktion notwendigen Zeit bereits im Frühjahr entscheiden müssen, gegen welche Stämme die Impfstoffe wirken sollen.

Auch in diesen Fällen kann eine Impfung allerdings helfen, den Krankheitsverlauf zumindest abzuschwächen. Bisher hat die Grippewelle in der Schweiz laut BAG keine Todesopfer gefordert. Ob sich das ändern wird, hängt auch davon ab, wie viele Personen sich bereits letztes Jahr infiziert haben und Antikörper bilden konnten und ob sich der H3N2-Stamm genetisch verändert hat. Ende Januar dürfte die Grippewelle ihre höchste Ausbreitung erreichen.