Töfffahrer stürzt und stirbt

Ein 26-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag bei der Kollision mit einem Personenwagen in Aclens VD getötet worden. Der Mann war aus ungeklärten Gründen in einer Rechtskurve gestürzt und anschliessend gegen die Front des entgegenkommenden Autos geprallt, wie die Waadtländer Kantonspolizei mitteilte.

Zu dem Unfall kam es gegen 15.00 Uhr. Die Strasse zwischen Le Moulin und Aclens musste während der Bergungsarbeiten und für die Unfallaufnahme während mehrerer Stunden gesperrt werden.

(sda)