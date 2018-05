Wer diese Berufe hat, findet sofort einen Job

Will eine Volkswirtschaft weiter wachsen, braucht sie auch das richtige Personal dafür. Bestens ausgebildete Fachkräfte sind quasi die Motoren einer gut geölten Wirtschaftsmaschinerie. Und genau hier hapert es in der Schweiz: Experten gehen davon aus, dass in der kommenden Dekade rund eine halbe Million Arbeitskräfte fehlen. Schuld an dieser Situation ist neben der Digitalisierung auch der demografische Wandel – schon heute werden mehr Menschen pensioniert, als dass Junge ins Arbeitsalter kommen.

In welchen Berufen qualifizierte Arbeitskräfte aktuell Mangelware sind, zeigt der neue Fachkräfte-Index des Stellenvermittlers Adecco in Zusammenarbeit mit der Universität Zürich.

Gesucht: Treuhänder, Ingenieure und Ärzte

Besonders viele offene Stellen pro Arbeitslosen gab es im ersten Quartal 2018 im Treuhandwesen, also bei den Revisoren, Treuhändern und Steuerberatern. Auf Platz zwei der Rangliste finden sich technische Berufe, also Elektro-, Maschinen-, Heizungs-, Textil-, Fernmelde-, Hoch- und Tiefbautechniker.

Auf Platz drei der most-wanted-Liste: Ingenieurberufe (Architekten, Bauingenieure, Informatik-, Elektro-, Forstingenieure etc.) – auch hier herrscht akuter Mangel. Die weiteren Top-10-Plätze sehen Sie in der Bildstrecke.

KMU haben es schwer

In der Deutschschweiz fehlen am meisten Techniker. Dazu Nicole Burth, CEO der Adecco Group Schweiz: «Es ist für Unternehmen sehr schwierig, solche Vakanzen zu besetzen. Leider gibt es immer noch zu wenig Frauen, die eine Ausbildung in den klassischen MINT-Berufen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) absolvieren.» Besonders für KMU sei die Suche nach qualifiziertem Personal schwierig, da Grossunternehmen bekannter seien und mehr zahlen könnten.

Treuhänder sind in der Deutschschweiz am zweitstärksten gefragt, auf Platz drei rangieren Berufe der Humanmedizin und Pharmazie. Der akute Ärztemangel hat sich hier im Vergleich zum Vorjahresquartal sogar noch verschärft. Beste Chancen haben auf dem hiesigen Arbeitsmarkt auch Ingenieure und Informatiker.

Wenig gefragte Maschinisten

Und wie sieht es am anderen Ende der Skala aus? Wenig aussichtsreich sind derzeit Jobs in der Textilverarbeitung, im Druck und im Lagerwesen. Ebenfalls wenig offene Stellen auf viele Arbeitslose gibt es im Bereich der Reinigung, des Post- und Fernmeldewesens sowie im Baugewerbe.

Im Deutschschweizer Ranking belegen die Maschinisten den letzten Platz. Sie sind damit die einzige Berufsgruppe im Bereich Technik und Informatik, die anstelle eines Fachkräftemangels einen Überhang an Arbeitslosen verzeichnet.

