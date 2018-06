Trompeten-Sigi unterhält gestrandete Nati-Fans

Rund 100 Fans der Schweizer Nati stecken am Samstag nach dem Spiel gegen Serbien am Flughafen von Kaliningrad fest. «Wir hätten um 4:00 Uhr mit einer Maschine der Helvetic Airways abfliegen und um 6:30 Uhr in Zürich ankommen sollen», sagt ein Fan. Wann es genau weitergehe, wisse man nicht. «Es hiess einmal, dass wir frühstens um 15:00 Uhr starten könnten.»

Trotz der Umstände sei die Stimmung in der Gruppe gut. Das hat einen ganz bestimmten Grund: «Unser Alleinunterhalter, der Trompeten-Sigi, heitert uns mit seinen Melodien kräftig auf», so der Fussballfan.

Warnung beim Pre-Check

Tobias Pogorevc, CEO der Helvetic Airways, bestätigt, dass der Rückflug von Kaliningrad nach Zürich verschoben wurde. «Das System des Flugzeugs hat beim Pre-Check eine Warnung angezeigt und kann deshalb nicht abheben», so Pogorevc.

Ein Mechaniker sei momentan nach Kaliningrad unterwegs und werde versuchen, das Problem zu beheben. «Falls das nicht geht, werden wir eine Ersatzmaschine nach Kaliningrad schicken, um die Fans zurückzuholen», sagt Pogorevc.

Eine kleine Kostprobe des weithin bekannten Trompeten-Sigi bekommen Sie im Video.

(sul)