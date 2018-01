10 Geschenke, die Berset Trump mitbringen könnte

Am diesjährigen World Economic Forum (WEF) in Davos trifft sich Bundespräsident Alain Berset mit US-Präsident Donald Trump. Wie das Gespräch ablaufen könnte, hat 20 Minuten bereits im Vorfeld mit einem Augenzwinkern skizziert. Doch was könnte Bundesrat Berset zusätzlich tun, um beim US-Präsidenten einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen? 20 Minuten hat zehn Geschenkideen gesammelt. Was würden Sie Donald Trump schenken? Stimmen Sie ab!

(pam)