Dürfen EU-Bürger bald in der Schweiz wählen?

Sie wurde entwickelt, damit sich EU-Bürger auch als Europäer fühlen. Durch die Unionsbürgerschaft erhalten sie Rechte, die für alle EU-Bürger gelten.Die Unionsbürgerschaft ist kein Blankocheck. Es gibt zwar das Recht auf Sozialleistungen oder auf politische Mitbestimmung im Gastland. Daran sind aber auch Pflichten geknüpft: Der Bürger muss Steuern zahlen, muss sich an die Gesetze halten oder für Sozialleistungen eine gewisse Zeit in der Gemeinde gelebt haben. Eine Einwanderungswelle ist deshalb unwahrscheinlich. Denn es gibt keine Sonderrechte: Bei Wahlen müsste etwa ein EU-Bürger in der Schweiz entscheiden, ober in seiner Wohngemeinde in der Schweiz wählt oder bei den Kommunalwahlen in seinem Heimatland. Und von denselben Rechten könnten auch die Auslandschweizer profitieren.Die Verhandlungen mit der EU sind angespannt. Die Reset-Knopf-Idee von Cassis ist verpufft, deshalb muss er neue Wege suchen. So zeigt er der EU, dass sich etwas bewegt. Das kann sich positiv auswirken. Als Zugeständnis ist es aber nicht zu deuten: Cassis merkt einfach, dass er mit seiner Hardliner-EU-Politik nicht mehr weiterkommt.Gilbert Casasus ist Professor für Europastudien an der Universität Freiburg.