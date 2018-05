Angestellte müssen weiter auf getrennte WCs

«Neue Offenheit auf dem stillen Örtchen»: Das wünscht sich der Luzerner FDP-Nationalrat Albert Vitali. In einer Mitte März eingereichten Motion forderte er daher die Zulassung von Unisex-Toiletten in der ganzen Schweiz.

Denn: Die Toiletten-Vorschriften sind kantonal unterschiedlich geregelt. In den Kantonen Zürich und Bern etwa müssen Restaurants mit mehr als 50 Sitzplätzen geschlechtergetrennte WCs anbieten. Das Arbeitsrecht schreibt landesweit «getrennte Garderoben, Waschanlagen und Toiletten» vor. Angestellte von Restaurants verrichten ihr Geschäft also in jedem Fall getrennt.

Förderung der gesellschaftlichen Toleranz

Solche Vorschriften gründeten «im viktorianischen Zeitalter mit seinen rigiden Moralvorstellungen» und seien daher überholt, hält Vitali in seinem Vorstoss fest. Der Freisinnige pocht auf die Eigenverantwortung: «Es kann doch nicht sein, dass der Staat den Betrieben vorschreibt, wie sie ihre Toiletten zu gestalten haben.» Es genüge, gesetzlich festzulegen, dass die Privatsphäre nutzungsgerecht garantiert sein müsse.

Unisex-Toiletten fördern laut Vitali auch die gesellschaftliche Toleranz: So könne intersexuellen Personen und Eltern mit ihren gegengeschlechtlichen Kindern das Dilemma erspart werden, welche Toilette sie benützen müssen. Vitali forderte den Bundesrat in der Motion daher auf, «das Arbeitsgesetz und allfällige weitere Gesetze dahingehend zu ändern, dass Toiletten nicht nur getrennt vorzusehen sind».

Bundesrat will nicht an Arbeitsrecht rütteln

Der Bundesrat sieht sich aber nicht zuständig für das stille Örtchen. Die Toiletten in Flugzeugen, Zügen und Restaurants seien nicht im Bundesgesetz geregelt, heisst es in der am Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme zu Vitalis Vorstoss. «Insofern kann der Bundesrat keine nationale Regelung für Unisex-Toiletten erlassen.»

Am Arbeitsrecht will die Regierung nicht rütteln. Die Regeln für die Arbeitswelt gebe es unter anderem deshalb, weil die Arbeitnehmer keine Wahl hätten, wo sie ihre Arbeitskleider wechseln oder wo sie auf die Toilette gehen – im Gegensatz zu den Orten im öffentlichen Raum.

Doch auch in Restaurants oder Läden sieht der Bundesrat Gründe für geschlechtergetrennte WC-Anlagen. Dazu zählt er die Vermeidung sexueller Belästigung, das Unwohlsein durch die Präsenz des andern Geschlechts oder hygienische Gründe.

«Gefahr sexueller Belästigung womöglich kleiner»

Vitali zeigt sich überrascht ob der Haltung des Bundesrats. «Ich frage mich wirklich, ob der Bundesrat schon je ein Unisex-WC von innen gesehen hat», sagt er. Die Argumente in seiner Antwort seien jedenfalls alles andere als überzeugend. «Auf Unisex-WCs ist die Gefahr sexueller Belästigung womöglich sogar kleiner, weil mehr Betrieb herrscht», sagt er.

Zudem gebe es auf Toiletten mit verriegelbaren Türen keinen Grund, sich unwohl zu fühlen. Er werde nun die Stellungnahme des Bundesrates seriös anschauen und beurteilen, so Vitali.

Sicherer Ort für Transmenschen

Auch beim Verein Transgender Network ist man enttäuscht, dass der Bundesrat den Unisex-WCs nicht zum Durchbruch verhilft. Laut Präsidentin Stefanie Hetjens stellten Unisex-Toiletten für Transmenschen einen sicheren Ort dar. «Gerade nach dem Coming-out, wenn das Erscheinungsbild noch nicht zum Zielgeschlecht passt, werden Transmenschen auf geschlechtergetrennten WCs oft mit Diskriminierung und Gewalt konfrontiert», sagt Hetjens.

Auch für non-binäre Transmenschen, die sich weder dem einen noch dem anderen Geschlecht zugehörig fühlen, würden Unannehmlichkeiten durch Unisex-WCs erspart.

