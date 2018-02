«Isabella kannte den verhafteten Mann»

Der Leichnam von Isabella T. (20) wurde vor wenigen Tagen in einen Teppich gerollt bei Zezikon TG aufgefunden. Am Donnerstagabend verhaftete die Polizei einen Verdächtigen. Wie die Staatsanwaltschaft Thurgau gegenüber 20 Minuten bestätigt, wurde in Thundorf TG ein 36-jähriger Niederländer im Zusammenhang mit dem Leichenfund festgenommen.

Am Freitag wurde er von der Staatsanwaltschaft befragt, die daraufhin Untersuchungshaft beantragte. Am Samstag stimmte das zuständige Zwangsmassnahmengericht der Untersuchungshaft zu. Zur Todesursache von Isabella T. machen die Behörden nach wie vor keine Angaben.

«Isabella hat den Mann gekannt», sagt eine Bekannte von Isabella zu 20 Minuten. Es sei bekannt gewesen, dass er in Drogendelikte involviert gewesen sei. Dass der Verhaftete 36 Jahre alt ist, habe man aber nicht gewusst: «Wir dachten, er sei etwa 28 oder 29 Jahre alt», sagt die Frau.

(ehs/qll)