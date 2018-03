«Neues Airbnb-Gesetz sorgt für Missbrauch»

Die Vermietung von Wohnraum über Airbnb boomt: Letzten Juni waren laut einer Auswertung des Walliser Tourismus-Observatoriums 29'595 Airbnb-Objekte in der Schweiz erfasst – 11’000 mehr als im Vorjahr. Jetzt soll die Vermietung für Private vereinfacht werden: Mieter, die ihre Wohnung auf Airbnb stellen, müssen dies nicht jedes Mal beim Vermieter anmelden, künftig soll ein einmaliges Gesuch ausreichen. Darin müssen der Mietzins, die betroffenen Räume sowie die Gästefluktuation aufgeführt werden.

Die bisherige Regel, dass der Vermieter jede Vermietung via Airbnb als Untermiete bewilligen musste, ist laut Bundesrat bei Buchungen, die teils innert 24 Stunden bestätigt werden müssen, nicht mehr praktikabel.

In diesen Fällen darf der Vermieter Untermiete verweigern

Gleichzeitig soll der Vermieter auch die Möglichkeit haben, die generelle Zustimmung zeitlich zu befristen und zu verweigern, wenn daraus «wesentliche Nachteile» drohen. Diese Nachteile hat der Bundesrat nun konkretisiert: Dazu gehören etwa Fotos auf Plattformen, die die Nachbarswohnung zeigen. Auch dass beispielsweise regelmässig unbekannte Personen Schlüssel oder Zugangscode zur Liegenschaft erhalten oder die Abnutzung der Infrastruktur bei vielen Gästen könne ein Nachteil sein. Diese Änderungen, die gestern im Bundesblatt publiziert wurden, befinden sich in der Vernehmlassung.

Der Schweizer Hauseigentümerverband (HEV) befürchtet, dass die einfachere Untermiete das Airbnb-Angebot weiter anheizt und damit die Missbräuche zunehmen. «Vor allem in Städten werden günstige Altbauwohnungen vielfach zu Mietzinsen untervermietet, die beträchtlich über dem vom Hauptmieter bezahlten Mietzins liegen», stellte schon Präsident und SVP-Nationalrat Hans Egloff in einer Motion fest.

Hauseigentümer befürchten Missbrauch

Das Problem an der neuen Bestimmung für die Hauseigentümer: «Dem Vermieter entgleitet die Kontrolle: Gibt er einmal die generelle Zustimmung für eine Airbnb-Untermiete, weiss er nur noch ungefähr, wie viele Personen zu welchem Preis in diesem Jahr in Untermiete wohnen», sagt Monika Sommer vom HEV. Da der Vermieter nicht dauernd kontrollieren könne, ob auf Airbnb nicht die doppelte Miete oder doppelt so viele Gäste beherbergt würden, sei es verlockend, die abgemachten Bedingungen zu umgehen. Heute kann der Vermieter bei jeder einzelnen Untervermietung die Bedingungen verlangen.

Die Hauseigentümer kritisieren zudem, dass es bei Airbnb-Untervermietungen an Sanktionsmöglichkeiten fehlt. «Verstösst ein Mieter mit seinem Angebot auf Buchungsplattformen gegen die Bedingungen oder informiert er gar nicht, muss der Vermieter die Kündigung aussprechen können.» Werde die Kündigung angefochten, sei es heute in der Praxis leider oft kaum möglich, die unzulässige Untervermietung nachzuweisen. Der HEV fordert daher, dass der Mieter die Bewilligung zur Untermiete schriftlich einholen und dabei dem Vermieter die Bedingungen des Untermietvertrags schriftlich bekannt geben muss.

«Kurzzeitige Untermiete ist ein wichtiges Mieterrecht»

Walter Angst, Sprecher des Zürcher Mieterverbands, begrüsst die geplante Verordnungsänderung. «Die kurzzeitige Untermiete etwa auf Airbnb ist ein wichtiges Recht des Mieters und trägt auch dazu bei, dass die hohen Mieten in den Städten bezahlt werden könnten.» So könnten Mieter etwa ihren Raum während der Ferien oder eines Auslandaufenthalts einfacher vermieten.

Damit werde auch ein Teil der touristischen Nachfrage absorbiert, ohne dass Mietwohnungen dauerhaft verloren gingen. Zulässig ist laut Rechtsprechung die Untervermietung mit einem Aufschlag, etwa für Möblierung oder Gästebetreuung. Dass Mieter ihre Zimmer vermehrt zu überrissenen Preisen anbieten würden, glaubt Angst nicht: «Der Vermieter kann die Zustimmung verweigern, wenn übersetzte Preise verlangt würden oder die Airbnb-Gäste die übrigen Mieter stören.» Missbräuche seien nicht zu befürchten, weil es nicht um dauerhafte Untervermietung gehe und die Mieterinnen und Mieter darauf achten würden, dass ihnen die Wohnungen nicht gekündigt werde.

