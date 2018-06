Vermisste 11-Jährige in Deutschland aufgetaucht

Mutter M.L.* (34) hängte in Adliswil einen Suchaufruf aus, der auf Instagram verbreitet wurde. Gegenüber verschiedenen Medien gab sie an, ihre Tochter A.* sei Mitte Mai aus einer Notunterkunft entlaufen, nachdem der Vater der Familie in Ausschaffungshaft genommen worden sei.

Die Familie stammt aus Tadschikistan und hielt sich zunächst in Litauen auf, bevor sie in der Schweiz ein Asylgesuch stellte. Weil gemäss Dublin-Abkommen Litauen für den Fall zuständig ist, sollte die Familie dorthin überführt werden.

Schauspielerisches Talent

Nun meldet die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich, dass die Eltern die Schweiz verlassen haben. Sie hätten zusammen mit dem Mädchen im norddeutschen Bremen ein Asylgesuch gestellt. Laut den Behörden dürfte sich das Mädchen schon länger in Deutschland aufgehalten haben. Wie Urs Grob, Sprecher der Sicherheitsdirektion, zur «Zürichsee-Zeitung» sagt: «Zu vermuten ist, dass die Mutter damit die Dublin-Rückführung nach Litauen verhindern wollte.»

Obwohl die Mutter sich gegenüber den Medien verzweifelt gegeben hatte, waren schon früh Zweifel an der Darstellung der Mutter aufgetaucht – auch weil die Polizei keine Vermisstmeldung herausgegeben hatte. Gegenüber 20 Minuten hatte die Mutter vehement dementiert, A. zu verstecken, um die Ausschaffung zu verhindern.

*Namen der Redaktion bekannt

(daw)