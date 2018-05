Schweizweit verschwinden täglich bis zu 200 Katzen

«Mein Büsi Lulu ist seit gestern Abend verschwunden. Es war noch nie so lange weg. Bitte schaut alle in euren Treppenhäusern, Einstellhallen und Garagen nach.» Meldungen über vermisste Katzen häufen sich zurzeit; kein Tag vergeht, ohne dass nicht in irgendeiner Ortsgruppe auf Facebook das Verschwinden eines Vierbeiners beklagt wird.

Umfrage Ist Ihre Katze schon einmal verschwunden? Ja. Gottlob habe ich sie wiedergefunden.

Ja, und ich sah sie nie wieder.

Nein.

Ich habe keine Katze.

Darf ich ein zugelaufenes Büsi behalten?

Grundsätzlich nicht. Ist Ihnen der Besitzer bekannt, müssen Sie ihn benachrichtigen. Wenn nicht, verpflichtet Sie das Gesetz, die zugelaufene Katze der kantonalen Meldestelle für Findeltiere zu melden.



Alternativ kann man sich an eine gesamtschweizerische Internetdatenbank wie die Schweizerische Tiermeldezentrale (Stmz.ch) oder die Tierdatenbank (Tierdatenbank.ch) wenden, die die eingegangene Meldung automatisch an die kantonale Meldestelle weiterleiten.



Meldet sich der Eigentümer innert zweier Monate, müssen Sie ihm sein Büsi zurückgeben. Er muss Ihnen aber die Auslagen vergüten, die Sie für das Tier aufgewendet haben. Zudem haben Sie Anspruch auf einen angemessenen Finderlohn.



Kann der Besitzer nach zwei Monaten nicht ausfindig gemacht werden, gehört das Büsi Ihnen.

Auch bei der Schweizerischen Tiermeldezentrale (STMZ) laufen die Drähte heiss. «Je wärmer es wird, desto mehr Vermisstmeldungen gehen bei uns ein», sagt Geschäftsführerin Bernadette Christen. Aktuell seien es zwischen 100 und 200 pro Tag. Im Juli und August steige die Kurve für gewöhnlich nochmals an. Insgesamt gelten bei der STMZ momentan rund 3000 Katzen als vermisst.

Ein Grossteil kehrt zurück

2017 gingen über 22'000 Meldungen über vermisste Katzen ein. «Wir haben über die letzten Jahre eine stetige Zunahme verzeichnet», sagt Christen. Daraus folge aber nicht automatisch, dass immer mehr Büsis verschwinden. «Parallel ist auch die Zahl der Katzen in der Schweiz gestiegen», sagt sie. Zudem habe die STMZ an Bekanntheit gewonnen, weshalb auch mehr Menschen die Plattform nutzen würden.

Die Tierhalter befinden sich nicht selten im Ausnahmezustand, wenn ihr Liebling nicht mehr da ist. «Manche sind völlig verzweifelt und brechen am Telefon in Tränen aus», erzählt Christen. In solchen Situationen gelte es, Trost und Hoffnung zu spenden. «Oft hilft es schon, wenn man die Besitzer darüber aufklärt, dass die Mehrheit der entlaufenen Katzen zurückkehrt», sagt sie. Manche würden nach mehreren Wochen, manche gar erst nach einem Jahr wieder auftauchen.

Keine Lust auf die zweite Geige

Mögliche Gründe für die Absenz des Stubentigers gibt es viele. Neben dem schönen Wetter trägt oft auch die Nachbarschaft ihren Teil bei. «Viele Menschen füttern fremde Katzen und nehmen sie sogar zu sich hinein», sagt Ernst Krüsi, Präsident des­ Berufsverbands der tier­psychologischen Berater (Vieta). Was gut gemeint ist, kann die Beziehung des Tiers zu seinem Besitzer stören oder gar zerstören. «Die Tiere haben so kaum mehr eine Motivation, nach Hause zurückzukehren.»

Daneben können einschneidende Veränderungen des sozialen Umfelds die Katze in die Flucht treiben. Ein häufiges Szenario: Das Büsi fungiert als Kinderersatz. Wenn der Storch dann doch noch einschlägt, steht es plötzlich nicht mehr im Mittelpunkt. «Katzen reagieren dann entweder mit Protest, indem sie unsauber werden und beispielsweise auf das Kinderbett pinkeln», sagt Krüsi. «Oder sie suchen eben das Weite.» Auch traumatische Erlebnisse wie ein lauter Knall können dazu führen, dass ein Tier seinem Daheim für eine Weile fernbleibt.

Die Katze als blinder Passagier

Bernadette Christen rät Besitzern vermisster Katzen, neben der Anzeige bei der STMZ vor allem die Nachbarschaft zu informieren – zum Beispiel mittels der Fundplakate, die sich auf der Homepage der Meldezentrale kostenlos anfertigen lassen. «Oft werden Katzen unabsichtlich in Kellern, Garagen oder Gartenhäuschen eingeschlossen», sagt Christen.

Krüsi empfiehlt zudem, Schulkinder nach ihren Beobachtungen zu befragen. «Kindern fällt schneller als Erwachsenen auf, wenn sich plötzlich ein fremdes Büsi im Quartier herumtreibt.»

In einem zweiten Schritt lohne es sich, den Suchkreis auszudehnen, sagt Christen. Der Bewegungsradius von Katzen könne sich über mehrere Kilometer erstrecken. Christen: «Manchmal kommt es auch vor, dass sie in ein Auto klettern und weit weg vom Wohnort wieder gefunden werden.»