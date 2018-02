Bekommen Game-Süchtige nun IV-Renten?

Wer stundenlang Videogames spielt und erhebliche Beeinträchtigungen davon trägt, gilt neu als psychisch krank. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat am Mittwoch bestätigt, dass sie die Sucht nach Videospielen in ihren Katalog von psychischen Krankheiten aufnimmt. Dieser wird im Juni aufgelegt. Künftig stützen sich etwa nationale Gesundheitsbehörden und Versicherungen darauf.

In der Schweiz sind gemäss dem Suchtmonitoring Schweiz 7 Prozent der 15- bis 19-Jährigen von einer problematischen Internetnutzung betroffen. Isabel Willemse, Psychologin und Psychotherapeutin der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), begrüsst den Schritt der WHO: «Vielen Betroffenen und Eltern kann die Anerkennung nun die Sicherheit geben, dass wir eine Bezeichnung für ihre Krankheit haben und dass diese auch anerkannt wird.» Es könne hilfreich sein, wenn Videospiel-Sucht definiert und klar unterschieden werde zwischen «viel gamen» und einer tatsächlichen Verhaltenssucht.

«In der Schweiz besteht Handlungsbedarf»

Auch aus therapeutischer Sicht helfe es, wenn die Videospiel-Sucht als Krankheit anerkannt werde. «Viele Psychologen, die nicht auf dieses Thema spezialisiert sind, können der Krankheit einen Namen geben und anhand von Kriterien die Diagnose stellen», sagt Willemse. Im Moment seien die Beschreibungen in der Beta-Version noch vage. Auch die Zusammenarbeit mit den Versicherungen werde vereinfacht, indem die Videospiel-Sucht nun als Krankheit diagnostiziert und mit einer Nummer angegeben werden könne.

Dass die Video-Spielsucht als Krankheit anerkannt werde, kurble die Diskussion über die Thematik an. Das sei auch in der Schweiz notwendig, denn auch hier bestehe Handlungsbedarf. «Es muss mehr geforscht werden, die Präventionsarbeit muss ausgeweitet werden, aber auch die Weiterbildungen von Therapeuten bedürfen diesbezüglich einer Aktualisierung.» Auch die Anbieter, also Videospiel-Hersteller, müssten mehr in die Verantwortung genommen werden.

Kritik an WHO

Trotz der positiven Aspekte übt Willemse Kritik an der WHO: «Andere Unterformen der Internetsucht werden nicht spezifisch aufgegriffen. Aber auch diese verlangen nach einer Anerkennung und Definition.» Zudem sei der Entwurf des Katalogs vage und erfasse die Diagnosekriterien einer Videospiel-Sucht noch nicht.

Anders als auf globaler Ebene ist es in der Schweiz bereits so, dass sämtliche problematischen Ausprägungen der Internetnutzung unter einem Begriff zusammengefasst werden, sagt Adrien Kay, Sprecher des Bundesamts für Gesundheit. «In der Schweiz wird Videospielsucht innerhalb der nationalen Strategie Sucht behandelt. Sie wird nicht als gesonderte Krankheit betrachtet, sondern als Teil der problematischen Internetnutzung.» Deshalb habe die neue Änderung keine direkten Auswirkungen auf die Schweizer Praxis — ausser dass mehr Diagnosen gestellt werden könnten und die Problematik anerkannt werde.

Keinen Einfluss auf die Invalidenversicherung

Auch beim Bundesamt für Sozialversicherung heisst es, dass die Anerkennung einer Diagnose keine Auswirkungen etwa auf die Invalidenversicherung (IV) habe. «Die IV-Leistungen sind nicht an Diagnosen gekoppelt, mit anderen Worten: Krankheiten geben nicht automatisch Anspruch auf IV-Leistungen», sagt Corinne Zbären-Lutz, stellvertretende Geschäftsfeldleiterin IV. Eine IV-Rente erhalte nur, wer bleibend einen Erwerbsausfall habe, da die Erwerbsunfähigkeit versichert sei und nicht die Krankheit.