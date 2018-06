Volk ist für Kostenbremse gegen steigende Prämien

2018 stiegen die Krankenkassenprämien wieder um vier Prozent – eine Entwicklung, die seit mehr als 20 Jahren anhält. Für viele Schweizer ist die Schmerzgrenze erreicht: 70 Prozent sehen in den steigenden Gesundheitskosten ein drängendes Problem, wie die zweite Tamedia-Umfrage vor den Nationalratswahlen im Herbst 2019 zeigt. Damit belegt das Thema im Sorgen-Ranking den ersten Platz.

Lösungen versprechen sowohl SP und CVP – beide Parteien haben fürs Wahljahr eine Volksinitiative im Köcher. Laut der Befragung kommen beim Volk beide Projekte gut an.

Klare Mehrheit für die Kostenbremse

So unterstützen derzeit 71 Prozent eine Kostenbremse, wie sie die CVP verlangt. Nur 21 Prozent würden den Mechanismus ablehnen. Die Initiative der CVP fordert, dass Bund und Kantone Massnahmen zur Kostensenkung ergreifen müssen, wenn die Kostensteigerung im Gesundheitswesen eine bestimmte Schwelle überschreitet.

Die SP will ihrerseits dafür sorgen, dass die Prämienlast bei keinem Haushalt mehr als zehn Prozent des verfügbaren Einkommens überschreitet. Einer solchen Initiative würden derzeit 62 Prozent sicher oder eher zustimmen, 35 Prozent lehnen die Idee ab.

«CVP-Initiative ist nur eine Absichtserklärung»

Für SP-Fraktionschef Roger Nordmann ist klar: «Die Gesundheitskosten werden im Wahlkampf ein dominantes Thema sein – ob es der SVP passt oder nicht.» Dass die Entlastungsinitiative populär ist, überrascht ihn nicht. «Die Prämien sind extrem schmerzhaft für den Mittelstand, vor allem wenn ein Haushalt mehrere bezahlen muss.» Die CVP habe das Problem ebenfalls erkannt, deren Initiative sei aber nur eine Absichtserklärung. «Mit der Plafonierung der Prämien entlasten wir den Mittelstand konkret. Viele Leute würden profitieren.» Zugleich müsse man das Angebot an Privatkliniken und Spezialärzten eindämmen. Und natürlich die Lobbyisten bremsen.

Auch CVP-Präsident Gerhard Pfister sagt, die Prämienbelastung sei für den Mittelstand unerträglich geworden. «Die CVP nimmt als einzige bürgerliche Partei ihre soziale Verantwortung wahr.» Eine Kostenbremse heisse nicht, dass Leistungen abgebaut werden müssten: «6 Milliarden Franken lassen sich ohne Qualitätsverlust einsparen.» Ziel sei es, das System voller falscher Anreize zu verbessern. Heute hätten die Leistungserbringer keinen Anreiz zu sparen, weil sie alles auf den Prämienzahler abwälzen könnten. Die Initiative der SP sei nicht die Lösung: «Unsere Initiative setzt bei den Kosten an. Die SP dagegen will das Problem mit Steuergeldern kaschieren.»

CVP weiterhin im Formtief

Schwung durch die Volksinitiative käme der CVP gelegen: Wäre am vergangenen Sonntag gewählt worden, käme sie noch auf eine Parteistärke von 10 Prozent – das sind 1,6 Prozent weniger als bei den Wahlen 2015. Die Partei kann den Abwärtstrend aber stoppen: Bei der letzten Tamedia-Wahlumfrage von Anfang Jahr erreichte die Partei einen Wähleranteil von nur 9,1 Prozent.

Auf hohem Niveau stabil ist laut der Umfrage die SVP: Sie kommt auf 29,2 Prozent, das sind 0,2 Prozentpunkte weniger als bei den Nationalratswahlen 2015. Vor Ort treten auch die FDP, die SP und die Grünen, bei denen die Veränderungen nicht im signifikanten Bereich liegen. Gut in Form ist die GLP: Sie kommt laut der Umfrage auf 5,7 Prozent (+ 1,1 Prozentpunkte).

Die Umfrage

14'851 Personen aus der ganzen Schweiz haben am 21. und 22. Juni online an der Tamedia-Wahlumfrage teilgenommen. Das Wahlbarometer wird in Zusammenarbeit mit der LeeWas GmbH der Politologen Lucas Leemann und Fabio Wasserfallen durchgeführt. Sie gewichten die Umfragedaten nach demografischen, geografischen und politischen Variablen. Der Fehlerbereich liegt bei 1,5 Prozentpunkten.



