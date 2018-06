UPC-Störung vermiest Fans die erste Halbzeit

«Wir sind sehr enttäuscht», meldete eine Leserreporterin aus Volketswil. Ausgerechnet während des WM-Spiels der Schweizer gegen Costa Rica gab es bei UPC Cablecom eine Signalstörung. «Wir schauen das Spiel jetzt auf dem Tablet, dabei haben wir so einen grossen Fernseher!» Auch auf der Seite AlleStörungen.ch meldeten sich empörte UPC-Kunden. «Für was genau bezahle ich Gebühren?», schreibt einer und «Unglaublich, da will man den Match schauen und es kommt keine Verbindung. Hallo?», meint ein anderer.

Bei UPC bestätigte man das Problem. Vorübergehend waren 370 Privat- und Geschäftskunden im Raum Volketwil ZH von der Störung betroffen, wie Mediensprecher Bernhard Strapp auf Anfrage mitteilte. Offenbar wurde eine Glasfaser durch Bauarbeiten beschädigt. «Wir arbeiten mit Hochdruck an der Behebung des Problems», so Strapp.

«Das Timing ist natürlich mehr als unglücklich. Wir hoffen, dass unsere Kunden in der Zwischenzeit den Match bei Nachbarn schauen können.» Wie lange die Störung anhält, konnte vorerst nicht gesagt werden. Doch dann die positive Meldung in der zweiten Halbzeit: «Alle Probleme konnten behoben werden», sagt Strapp zu 20 Minuten.

(kaf)