Armee-Wachtmeister schiesst fast auf Soldat

Auf der Autobahn A4 beim Lauerzersee kam es vergangenen Freitag zu einem gefährlichen Zwischenfall. In einem Fahrzeug der Schweizer Armee hantierte ein Wachtmeister, der Beifahrer war, an einer geladenen Ordonnanzpistole herum.

Laut einem Leser-Reporter, der selbst in der Armee ist, fuhr das Auto zu dieser Zeit rund 120 Kilometer pro Stunde schnell. Plötzlich löste sich ein Schuss und durchbrach die Windschutzscheibe. «Der Schuss ging nur rund 30 cm am Kopf des Fahrers vorbei. So etwas hätte nie passieren dürfen», sagt der Leser-Reporter.

Keine Schäden oder Verletzten

Laut ihm hat der Wachtmeister das Magazin eigenhändig eingesetzt und die Waffe durchgeladen. «Er wollte vermutlich einfach ein wenig herumprobieren», vermutet der Augenzeuge. Ein Bild zeigt ein Einschlussloch etwa in der Mitte der Frontscheibe eines blauen Citroëns. «Zum Glück wurden keine entgegenkommenden Fahrzeuge getroffen.»

Auch zu einem Unfall kam es gemäss Leser-Reporter glücklicherweise nicht. Der geschockte Fahrer habe das Fahrzeug bei der nächsten Ausfahrt gestoppt und die Militärpolizei sei alarmiert worden. Diese habe die Smartphones der beiden Beteiligten eingezogen und untersuche den Fall nun.

Armeewaffe des Fahrers benutzt

Mario Camelin, Sprecher der Militärjustiz, bestätigt den Vorfall auf Anfrage. «Wie es zu dieser Situation kommen konnte, wird durch die Militärjustiz abgeklärt. Es gibt aber keine Hinweise, dass der Wachtmeister vorsätzlich handelte», so Camelin. Nach ersten Erkenntnissen sei der Schuss nicht unmittelbar am Kopf des Fahrzeuglenkers vorbeigegangen.

«Bei der verwendeten Pistole 75 handelte es sich um eine Ordonnanzwaffe, die der Lenker mitführte», sagt Camelin. Der betroffene Wachtmeister sei im Dienst der Richtstrahl-Rekrutenschule tätig.

