Walliser verwechselt Karaokebar mit Réception

Zwei Wochen seiner Japan-Ferien im Januar musste Frédéric Brantschen in einer Zelle auf einem Polizeiposten in Tokio ausharren. Eine durchzechte Nacht war ihm zum Verhängnis geworden, wie Lenouvelliste.ch schreibt. Der Ersatzabgeordnete der CVP Mittelwallis im Grossen Rat verwechselte die angrenzende Karaokebar mit der Réception seines Hotels. Dabei kam es zwischen ihm und dem Réceptionisten zu einem Handgemenge.

«Ich hatte ein paar Gläser getrunken und wollte in mein Hotel einchecken», sagt Brantschen zu 20 Minuten. Die Réception der Karaokebar habe wie jene eines gewöhnlichen Hotels ausgesehen. «Als ich mein Zimmer verlangte, schaute mich der Réceptionist nur komisch an.» Da er gedacht habe, der Réceptionist verweigere ihm den Zutritt zu seinem Zimmer, sei es zu einem Konflikt gekommen.

«Ich verlor als kleiner Dorfmensch die Nerven»

Brantschen betont, nicht betrunken gewesen zu sein. «Stellen Sie sich mal vor: Ich war in einer grossen Stadt, verstand kein Wort Japanisch und war dazu noch übermüdet – da verlor ich als kleiner Dorfmensch aus dem Wallis kurz die Nerven.» Die beiden Nächte zuvor habe er wegen eines Wasserschadens im Hotelzimmer schlecht geschlafen. «Ich tat kaum ein Auge zu, weil es extrem kalt war, und dazu noch mitten im Januar.»

Die Polizei brachte den 30-Jährigen auf den Posten und sperrte ihn in eine Zelle. Ein Anwalt, der nicht auftauchte, und die hohe Sprachbarriere bescherten Brantschen den zweiwöchigen Aufenthalt in einer Zelle. «Ich wurde zu jeder Zeit mit Respekt behandelt, jedoch sprach dort niemand Englisch, Deutsch oder Französisch, was natürlich unangenehm ist.»

«Dieses Verhalten entspricht nicht meiner Art»

Dank der Schweizer Botschaft konnte sich Brantschen von zu Hause Geld überweisen lassen, um dem Réceptionisten sein Handy zurückzuzahlen, das beim Handgemenge zu Bruch gegangen war. Da ihr Geschäft wegen des Polizeieinsatzes gestört worden sei, forderten auch die Betreiber der Karaokebar Schadenersatz. Am Ende wurde Brantschen ohne Anklage oder Einreiseverbot aus der Haft entlassen. «In Japan kann man auch völlig unschuldig 23 Tage in der Untersuchungshaft landen», betont Brantschen.

Der Walliser bereut den Vorfall. «Dieses Verhalten entspricht nicht meiner Art. Es passierte einfach.» Tragisch findet er, dass er mit diesem Vorfall und nicht mit seiner Politik für Aufmerksamkeit sorgt. «Ich verteidige die Bergregionen im Wallis. Dass immer mehr Junge von dort abwandern, ist ein Problem – nicht der Vorfall in meinen Ferien.» Gehe er nochmals nach Japan, werde er zudem nicht mehr beim Hotel sparen. «Lieber buche ich ein internationales Hotel als eines, in dem die Angestellten nur Japanisch verstehen.»