Wann landet die Air Force One in Zürich?

Wann landet die Air Force One mit US-Präsident Donald Trump an Bord am Zürcher Flughafen?

Mike Wyss ist ein erfahrener Planespotter und weiss, dass die Landung um circa 10 Uhr erfolgen wird. «Das kann sich aber immer noch ändern. Genau wissen wir es erst, wenn der Flugplan veröffentlicht wird.»

Umfrage Werden Sie die Ankunft der Air Force One mitverfolgen? Ja, ich werde mir einen guten Platz erhaschen.

Ja, aber nur in den Medien.

Nein, habe leider keine Zeit dafür.

Nein, weil es mich nicht interessiert.

US-Medien berichten, dass Trump um 20.10 Uhr in Washington (Ortszeit) abfliegen wird, in der Schweiz wäre dann 2.10 Uhr. Der Flug dauert zirka acht Stunden.

Wo muss ich hin, um die Air Force One landen zu sehen?

«Den Anflug sieht man sicher vom Feld im Anflugbereich in Oberglatt», sagt Wyss. Wer mit dem öffentlichen Verkehr anreist, kann den Zug bis ins Dorfzentrum Oberglatt nehmen und dann auf den Bus umsteigen, der zur Haltestelle Oberglatt-Pistenende fährt.

Es sei aber noch nicht ganz sicher, ob der Bus am Donnerstag tatsächlich fährt. Wyss: «Es wird sogar davon geredet, dass rund um den Anflugbereich im Umkreis von einem Kilometer alles gesperrt wird.» Somit wäre auch die Anfahrt mit dem Auto erschwert. «Dann ist es aber möglich, zu Fuss dorthin zu gelangen. Vom Zentrum in Oberglatt sind das etwa 30 Minuten.»

Wann muss ich dort eintreffen?

Wyss wird eineinhalb Stunden vor der Landung dort sein. «Es gibt sicher Leute, die schon den ersten Zug nehmen und viel früher beim Feld eintreffen.» Der Planespotter empfiehlt eine frühe Anreise: «Es ist unsicher, welche Strassen und Zufahrten genau abgesperrt sein werden. Man muss flexibel reagieren können.»

Wieso lohnt es sich, die Landung der Air Force One anzuschauen?

«Es ist kein alltäglicher Anblick», sagt Wyss. Seit der Landung des ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton im Jahr 2000 sei kein solches Flugzeug in Zürich gelandet.

Können die Planespotter auch Trump sehen?

Wyss vermutet, dass ein Blick auf den US-Präsidenten unmöglich sein wird. «Der Flieger wird nach der Landung vermutlich in den Wartungsbereich gefahren und zwischen oder im Hangar entladen.» Somit werde auch Trump dort aussteigen.

Interessieren sich Planespotter überhaupt für Trump?

«Nein, uns interessieren nur die Flieger», sagt Wyss. Und er fügt schmunzelnd an: «Auch wenn ich Trump sehe, werde ich nur seine Maschine fotografieren.»

Wie kann ich mich als Planespotter verpflegen?

Es habe einen kleinen Imbissstand mit Hot-Dogs, Bratwurst und Getränken auf dem Feld, sagt Wyss. «Ich würde aber vielleicht etwas zum Knabbern und Trinken mitnehmen, weil es sicher viele Leute haben wird.» Der Planespotter empfiehlt zudem warme Kleidung und Handschuhe.

Als Planespotter-Neuling: Was muss ich beachten, um von erfahrenen Beobachtern nicht verspottet zu werden?

«Es ist sicher gut, wenn man offen auf die erfahrenen Planespotter zugeht und mit ihnen spricht», sagt Wyss. Es sei schade, wenn jemand verloren in der Gegend rumstehe, abweisend und zurückhaltend sei. «Ein solches Ereignis gemeinsam zu teilen, ist sowieso viel schöner.»

Wie fotografiere oder filme ich die Air Force One bei der Landung?

Wenn jemand den Flieger filmen möchte, reiche eine Handykamera. Beim Fotografieren sei aber eine Kamera mit guter Zoom-Funktion unerlässlich. «Ein Stativ ist nicht nötig. Höchstens beim Filmen, damit die Bilder nicht verwackeln.»

Was erwartet Planespotter sonst noch am Donnerstag?

Es werden vermutlich noch Flugzeuge aus anderen Ländern, die am WEF teilnehmen, landen, so Wyss. «Auch weitere Fracht- oder Passagiermaschinen aus den USA sind zu erwarten.»

Wann fliegt die Air Force One wieder weg?

«Aktuell heisst es, dass sie den Zürcher Flughafen am Freitagnachmittag wieder verlässt», so Wyss. Die genaue Zeit sei bis jetzt noch nicht kommuniziert worden.

Kann ich in der Zwischenzeit die Air Force One am Flughafen sehen?

Das hängt davon ab, wo das Flugzeug abgestellt und ob die Besucherterrasse wieder geöffnet wird. «Ich denke, dass das möglich ist», sagt Planespotter Wyss. Er vermute, dass die Maschine nicht im Wartungsbereich abgestellt werde, weil der Platz für andere Flugzeuge gebraucht werde.

Wo muss ich hin, um den Abflug der Air Force One zu sehen?

Wenn stimmt, was allgemein gemunkelt wird, ist der perfekte Ort der Spotterhügel in Rümlang. «Wer eine Kamera mit starkem Zoom hat, dürfte das Flugzeug auch aus dem Dorf in Rümlang sehen», sagt Wyss.