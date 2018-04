War Papi bei deiner Geburt schon 50 oder älter?

Kommt in der Schweiz ein Kind zur Welt, ist der Vater in rund 60 Prozent der Fälle zwischen 30 und 39 Jahre alt. Die Zahl der Männer, die mit 50 oder mehr Jahren Vater werden, steigt jedoch laut Statistik an.

Wir suchen nun solche Väter und ihre Kinder. War Papi bei deiner Geburt schon über 50 Jahre alt? Wie hat sich das auf eure Beziehung ausgewirkt? Gab es deswegen auch blöde Sprüche oder Diskriminierungen? Oder wurde der Vater für den Grossvater gehalten? Erzähle uns deine Geschichte:

