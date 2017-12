Sind die Hürden für Migranten zu hoch?

In ihrer Heimat waren sie Zahnärzte, Ingenieure oder Literaturwissenschafter. In der Schweiz müssen sie sich als Taxifahrer oder Reinigungskräfte über Wasser halten oder sie leben von der Sozialhilfe. Laut den neusten Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS) haben im vergangenen Jahr 830 Flüchtlinge mit Abschluss einer Hochschule oder einer höhere Fach- oder Berufsausbildung Sozialhilfe bezogen.

Heks-Projekt «MosaiQ»



Die Teilnehmenden des Projekts werden von Laufbahnberatern bei der Praktikums- oder Stellensuche unterstützt, erhalten Informationen über Zusatzausbildungen und Beratung bei der Anerkennung ihrer Diplome. Dieter Wüthrich, Sprecher des Heks, erklärt: «Zurzeit sind 69 Personen im Coaching, 26 Begleitungen konnten bereits abgeschlossen werden.» (sil)



Weitere Informationen gibt es unter:

«In der Schweiz leben tausende gut ausgebildete Migranten, die nicht in ihrem Fachgebiet arbeiten können. Hier liegt ein grosses wirtschaftliches Potenzial brach», findet Dieter Wüthrich, Sprecher des Hilfswerks der Evangelischen Kirchen Schweiz (Heks). Ausserdem sei eine Arbeitsstelle mitentscheidend für eine erfolgreiche Integration. «Ein Job bedeutet Akzeptanz und Wertschätzung in unserer Gesellschaft», sagt Wüthrich.

Arbeit bedeute zudem eine geregelte Tagesstruktur, die sozialer Isolation und deren negativen psychischen und physischen Folgen vorbeuge. Das Heks hat deshalb das Projekt «MosaiQ» lanciert, ein Beratungsangebot für qualifizierte Migranten aus Drittstaaten (siehe Box).

«Vorurteile» und «überregulierter Arbeitsmarkt»

Einer der Gründe für die Arbeitslosigkeit unter hochqualifizierten Migranten sind laut Wüthrich die teils ungenügenden Sprachkenntnisse der Bewerber. Dazu komme, dass die Arbeitgeber die Abschlüsse und Diplome häufig nicht richtig einordnen könnten. «Zuletzt bestehen bei gewissen Arbeitgebern sicher auch Vorurteile oder Ressentiments gegenüber Arbeitskräften aus Drittstaaten», so Wüthrich.

Laut Stefan Wolter von der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung werden immer mehr Berufe reglementiert. Dadurch würde generell die Mobilität der Arbeitnehmer eingeschränkt, aber speziell Ausländern der Zugang zu den Berufen erschwert. «Bei der Stellensuche wird beispielsweise ein syrischer Ingenieur mit zwei Problemen konfrontiert: Erstens kann sein potenzieller Arbeitgeber seinen Abschluss sowieso nur schwer beurteilen und zweitens entspricht sein ausländisches Diplom möglicherweise nicht dem Schweizer Standard, der für den Berufszugang notwendig wäre», so der Bildungsexperte.

Unsicherer Status als Problem?

Für SP-Nationalrätin Silvia Schenker ist vor allem wichtig, dass die Kompetenzen von Asylsuchenden möglichst rasch erfasst werden. «Vor allem bei Personen mit Hochschulabschluss oder ähnlichen Qualifikationen sollte eine möglichst spezifische Unterstützung geboten werden können», sagt Schenker.

Im Zentrum stehe die Sprache. Wenn Migranten dennoch keinen Job finden, liege das nicht an den Arbeitgebern: «Es ist ja nicht so, dass diese keine Personen aus Drittstaaten beschäftigen wollen. Das Problem bei Asylsuchenden oder vorläufig Aufgenommenen ist der unsichere Status.» Es sei nicht einfach, jemanden anzustellen, von dem man nicht sicher weiss, ob er wirklich bleiben kann.

«Nur wenige top-ausgebildete Leute»

Das Kernproblem ist laut SVP-Nationalrat Heinz Brand, dass man die Abschlüsse der Migranten nicht mit Schweizer Ausbildungen gleichsetzen könne. «Das zweite Problem ist, dass oft die sprachlichen Anforderungen nicht erfüllt werden», so Brand weiter. Grundsätzlich seien aber viele Arbeitgeber nicht abgeneigt, Migranten einzustellen.

Gerade unter den vorläufig aufgenommenen Personen habe es aber nur wenige top-ausgebildete Leute. «Aber es ist positiv, dass ihnen nun mit den Anpassungen im Asylgesetz der Zugang zum Arbeitsmarkt weiter erleichtert wird.»

Den Weg in die Arbeitsweg erleichtern können sich Flüchtlinge, indem sie ihren Hochschulabschluss in der Schweiz anerkennen lassen. «Dafür muss das Diplom von einer staatlich anerkannten Hochschule verliehen worden sein, und es muss einen vergleichbaren Studiengang an einer Schweizer Hochschule geben», erklärt Martina Weiss, Generalsekretärin von Swissuniversities.

Die Rektorenkonferenz der Schweizer Hochschule ist unter anderem für die Anerkennung von Hochschulabschlüssen verantwortlich. Seien diese Kriterien erfüllt, stelle Swissuniversities eine Anerkennungsempfehlung aus. Problematisch aber werde es, wenn die Person aus einem Konfliktgebiet komme und nur unvollständige Dokumente vorweisen können.