Warum tun wir uns so schwer mit Französisch?

Deutschschweizer lernen jahrelang Französisch in der Schule. Doch bei den meisten bleibt davon nichts hängen. Das zeigen auch aktuelle Posts auf Social Media: «Ich ha 7 Jahr lang Französisch gha unds Einzige, wo ich no weiss, isch, dass ich 7 Jahr lang Französisch gha ha», spottet etwa Schwiizchiste. Auch Swissmeme greift das Thema auf. Die Posts wurden Tausende Male geteilt und oft kommentiert. «Uhm, I don’t speak French» oder «8 Jahr Franz und kei Ahning meh» lauten die Kommentare dazu. Für viele User war der Französischunterricht eine Qual.

Im Umfeld der Betreiber der Social-Media-Websites ist der Kampf mit dem Französisch ein Dauerbrenner. «Französisch ist viel schwerer zu lernen als Englisch», sagt Zeki Bulgurcu von Swissmeme. Zudem wüssten die jungen Leute, dass man heute mit Englisch auf der ganzen Welt durchkomme. «Sie sehen den Unterricht deshalb oft als Zeitverschwendung an.»

«Arroganz schwingt mit»

Auch Robin Pickis von Schwiizchiste sagt, die Grammatik schrecke viele ab. «Oft haben Schüler das Gefühl, dass es fast mehr Ausnahmen als Regeln gibt.» Das löse Frustgefühle beim Lernen aus und demotiviere, sich die Sprache anzueignen. Pickis stellt aber noch etwas anderes fest: «Die Sprache und das Land sind vielen Leuten unsympathisch.» In der Sprache schwinge für einige Schweizer eine Arroganz mit. «Das Englische hingegen gilt nicht nur als cool, es ist jungen Leuten wegen der vielen Anglizismen, Musik und Hollywood einfach auch viel näher.»

Die Mühe mit der Sprache schlägt sich auch in Studien nieder. Eine Fremdsprachenevaluation der Bildungsdirektorenkonferenz Zentralschweiz kam 2016 zum Schluss, dass der Lernerfolg im Französisch gegenüber dem Englisch klar unbefriedigend ist. In der sechsten Klasse erreichten 34 bis 54 Prozent der Zentralschweizer Schüler die Lehrplanziele. In der achten Klasse erlangten im Sprechen und Hören weniger als 10 Prozent der Schüler die Lehrplanziele, im Lesen und Schreiben waren es 30 bis 40 Prozent.

Nicht optimal unterrichtet

Franziska Peterhans, Zentralsekretärin des Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz LCH, erklärt die mangelnden Französischkenntnisse auch mit Neigungen einzelner Schüler. «Wie bei der Mathematik gibt es auch Menschen, die wenig sprachaffin sind.» Teilweise hätten aber auch die Lehrpersonen die Sprache nicht optimal vermittelt. «Aufgrund des Lehrermangels wurden teilweise Lehrkräfte eingestellt, die in der Sprache oder der Sprachdidaktik selber nicht sattelfest waren oder nicht einmal als Lehrer ausgebildet wurden.»

Aber auch heute sieht sie Verbesserungspotenzial. «Die Nähe zur französischen Sprachgrenze ist vermehrt zu nutzen.» Der LCH setze sich deshalb dafür ein, dass Schulen und Lehrpersonen mehr Möglichkeiten zum Sprachaustausch bekommen. Dafür muss die Politik aber die nötigen Mittel bereitstellen.

«Wer Mühe hat, ist kein Versager»

Bildungspolitiker blicken positiv in die Zukunft. Die Problematik sei erkannt, sagt der SP-Nationalrat und ehemalige Primarlehrer Matthias Aebischer. Es würden heute mehr Schüleraustausche, Stages in der Romandie und auch quartalsweise Unterricht durch welsche Lehrer organisiert. «Das bringt den Schülern die Sprache näher und weckt mehr Freude.»

Aebischer warnt zugleich vor zu hohen Erwartungen. «Wer nach neun Jahren Französisch noch Mühe hat, Sätze zu bilden, ist kein Versager.» Schliesslich gehe es vor allem darum, den Schülern die Basis der Sprache und vor allem die Kultur zu vermitteln.

