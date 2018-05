Streit um Ricklis Gesetz gegen Sexualstraftäter

Im Jahr 2013 erdrosselte Claude Dubois im Kanton Waadt die Pfarrerstochter Marie, obwohl er im Jahr 2000 wegen Vergewaltigung und Mordes zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt worden war. Die Behörden hatten ihm erlaubt, seine Reststrafe unter Hausarrest abzusitzen.

Im gleichen Jahr tötete Fabrice Anthamatten auf Freigang Adeline M. In Basel konnte der Serienvergewaltiger Markus W. trotz Verwahrung ins Wohnexternat wechseln. Er vergewaltigte drei weitere Frauen

Nun will die nationalrätliche Rechtskommission, dass in solchen Fällen immer der Staat haftet, wenn er Vollzugslockerungen gewährt. Heute haften Bund und Kanton in der Regel für jene Schäden, die durch unerlaubtes Handeln von Staatsangestellte entstanden sind.

«Präventive Wirkung»

Mutter des Gesetzes ist die SVP-Nationalrätin Natalie Rickli. Sie erhofft sich von der Staatshaftung eine präventive Wirkung: «Sie soll Behörden davon abhalten, gefährliche Gewalt- und Sexualstraftäter leichtfertig auf die Öffentlichkeit loszulassen.» Der Staat trage in solchen Fällen die Oberverantwortung und solle auch haften.

Heute würden sich die Verantwortlichen im Falle eines Fehlentscheids die Schuld gegenseitig in die Schuhe schieben, die Hinterbliebenen müssten sich die Entschädigungen gerichtlich erstreiten und nachweisen, dass ein Fehler gemacht wurde. «Im Mordfall Lucie dauerte es acht Jahre, bis der Kanton zu einer Zahlung bereit war.»

«Erhöht das Risiko für Rückfälle»

Widerstand leisten die Kantone: «Wir wehren uns vehement gegen die Staatshaftung. Sie ist eine grobe Verletzung rechtsstaatlicher Prinzipien, weil eine Haftung ohne Schuld eingeführt werden soll», sagt Jacqueline Fehr, Zürcher Regierungsrätin und Vorstandsmitglied der Justizdirektorenkonferenz. Schon heute seien sich die Vollzugsbehörden der Verantwortung bewusst und zumindest in der Deutschschweiz sehr streng.

Die Staatshaftung stelle das Konzept der stufenweisen Wiedereingliederung infrage und erhöhe das Risiko für Rückfälle: «Mehr als 95 Prozent der Straftäter werden resozialisiert, kommen irgendwann frei. Wollte ein Gemeinwesen das Haftungsrisiko minimieren, müsste ein Straftäter bis zum letzten Tag im Gefängnis bleiben.» So wäre er denkbar schlecht vorbereitet auf ein Leben in Freiheit.

Auch der GLP-Nationalrat Beat Flach sagt, dank dem Opferhilfegesetz würden Hinterbliebene bereits heute entschädigt. «Einen Automatismus braucht es nicht, sonst müsste der Staat für jede Straftat haften, die ein Bürger begeht.» Das Ziel Ricklis sei, dass möglichst keiner dieser Straftäter je mehr aus dem Gefängnis komme. «Die Staatshaftung ist nur ein weiteres Druckmittel.» Der Aktionismus im Bereich des Strafrechts sei unnötig. «Lassen wir die Staatsanwälte und Richter einfach mal arbeiten.»

(daw)