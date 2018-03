Blocher zieht sich zurück, Martullo soll in die Leitung

Alt Bundesrat Christoph Blocher zieht sich aus dem Parteileitungsausschuss der SVP Schweiz zurück. Das Gremium ist für die Finanzierung und Umsetzung von Kampagnen verantwortlich und vertritt die SVP nach aussen.

Neben Blocher verlassen auch alt Nationalrat Walter Frey (ZH) und der frühere Walliser Staatsrat Oskar Freysinger den Parteileitungsausschuss. Als neue Vizepräsidenten der Partei werden den Delegierten Blochers Tochter, Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher (GR), und Nationalrat Marco Chiesa (TI) vorgeschlagen.

Mitglieder des Parteileitungsausschusses werden sollen ausserdem neu Nationalrätin Sandra Sollberger (BL), der frühere Fraktionschef und Nationalrat Adrian Amstutz (BE) als Wahlkampfleiter sowie Nationalrat Marcel Dettling (SZ). Nationalrat Thomas Matter (ZH) will weiterhin im Gremium bleiben.

Blocher zieht sich nicht komplett zurück



Die Delegierten wählen die Organe der SVP am 24. März in Klosters GR, wie die SVP am Dienstag mitteilte. Für weitere zwei Amtsjahre wiederwählen lassen wollen sich Parteipräsident Albert Rösti und Vizepräsidentin Céline Amaudruz (GE). Von Amtes wegen Mitglied des Parteileitungsausschusses ist Fraktionschef Thomas Aeschi (ZG).

Einen Rücktritt aus der Politik bedeute Blochers Rückzug nicht, schrieb die SVP. Der frühere Justizminister und Nationalrat werde sich im EU-No-Komitee dem Kampf für den Erhalt der direkten Demokratie in der Schweiz und «gegen die Einsetzung des EU-Gesetzgebers über ein Rahmenabkommen» widmen, schrieb die SVP.





(sda)