Sind Wattestäbchen bald verboten?

Plastikmüll verseucht Meere und Umwelt, ist schwer abbaubar und nur mit grossem Aufwand zu recyclen. Die Europäische Union hat daher einen ambitionierten Plan: Strohhalme zum Beispiel soll es künftig nicht mehr geben.

Auch in der Schweiz findet diese Idee Anhänger, wie die «Sonntagszeitung» (Abruf des Artikels kostenpflichtig) berichtet. Der grüne Nationalrat Bastien Girod hat sich für ein Verbot von Plastikkleinteilen in der Schweiz ausgesprochen. Unter ein solches Verbot würden etwa Wattestäbchen, Kaffeerühr-Stäbchen, Plastikbesteck und Trinkhalme fallen. Girod will im Bundesparlament einen entsprechenden Vorstoss einreichen.

Der Verband der Betreiber Schweizerischer Abfallverwertungsanlagen unterstützt das Vorhaben von Girod. Jetzt hofft der grüne Politiker, dass sein Vorhaben auch Zuspruch bei den Bauern und Fischern findet.

Wattestäbchen im Kompost

Die Abfallverwerter haben mit Plastikteilen des Alltagsgebrauchs vor allem deswegen zu kämpfen, weil sie oft im Grüngut landen und diesen verschmutzen. Aus dem Kompost einzelne Plastikteilchen auszusortieren sei eine ungemein teure und aufwendige Prozedur.

Aus diesem Grund ärgern sich auch Landwirte über achtlos weggeworfene Trinkbecher und Einweggeschirr aus Plastik. Auf Feldern und Wiesen besteht zudem die Gefahr, dass Kühe die Kleinteile fressen und daran verenden.

Das Problem sei grösser, als es der Bundesrat wahrhaben wolle, äussert sich Bastien Girod gegenüber der «Sonntagszeitung». Er beruft sich dabei unter anderem auf den «Swiss Litter Report», der Ende Juni veröffentlicht wird und belege, dass die Schweiz in Sachen Plastikkleinteile nicht besser dastehe als andere Länder.



