Welche Partei würden Sie wählen?

Im Herbst des kommenden Jahres finden in der Schweiz Nationalratswahlen statt. Im Vorfeld der Wahl führt Tamedia in regelmässigen Abständen Umfragen durch. Jetzt sind Sie gefragt: Sagen Sie uns hier, welche Liste Sie einwerfen würden und welche Themen Sie am stärksten beschäftigen. Zudem können Sie den Bundesräten Noten geben.

Die Politikwissenschaftler Fabio Wasserfallen und Lucas Leemann werden die Umfragedaten nach diversen Variablen gewichten. Die Resultate erfahren Sie Ende Monat.

(daw)