Welche Wörter verwenden deine Freunde und du so?

«Hey Lan, Shisha hüt uf din Nacke, gel?», «Vallah gjak, ich bi broke», und «Brudi, alli so voll am eskaliere» – bei dieser Sprache kommt so mancher Erwachsener über 30 nicht mehr mit.

Welche Wörter verwendet ihr unter Freunden? Haben ältere Generationen Schwierigkeiten, euch zu verstehen? Müsst ihr manchmal aufpassen, beispielsweise vor eurem Chef oder euren Lehrern, was ihr von euch gebt? Oder bist du ein Erwachsener, der nicht nachkommt, was Jüngere eigentlich sagen? Dann erzähl uns davon – am besten mit einschlägigen Beispielen.

(qll)