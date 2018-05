Welche Schweizer Altstadt hat die engste Gasse?

Alle Regional-Redaktionen haben ihre Reporter mit einem Massband losgeschickt. Gesucht werden die jeweils engsten drei Gassen. Steht das schmalste Gässli in Zürich, Basel oder Bern, vielleicht in Luzern oder doch in St.Gallen? In der Bildstrecke finden Sie die Antwort. Eines vorneweg: Der Unterschied zwischen den engsten zwei Gassen beträgt nur einen Zentimeter.

(sw)