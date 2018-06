Was tun, wenn Freunde von Suizid sprechen?

Eines Abends erhielt der 18-jährige Ilyas* einen Anruf von einem Freund. «Er weinte. Er hatte Liebeskummer und sagte mir, er wolle sich das Leben nehmen», sagt er. Er gab das Telefon seinem Vater. Der sprach mit dem Freund und konnte ihn beruhigen. «In solchen Situationen ist Zuhören das Wichtigste», sagt der Jugendliche.

Suizidgedanken? Hier finden Sie Hilfe



Beratung:

Dargebotene Hand, Tel. 143, (

Online-Beratung für Jugendliche mit Suizidgedanken:

Angebot der Pro Juventute: Tel. 147, (

Kirchen (



Anlaufstellen für Suizid-Betroffene:

Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils (

Refugium – Geführte Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene nach Suizid (

Verein Regenbogen Schweiz ( Beratung:Dargebotene Hand, Tel. 143, ( 143.ch Online-Beratung für Jugendliche mit Suizidgedanken: U25-schweiz.ch Angebot der Pro Juventute: Tel. 147, ( 147.ch Kirchen ( Seelsorge.net Anlaufstellen für Suizid-Betroffene:Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils ( Nebelmeer.net );Refugium – Geführte Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene nach Suizid ( Verein-refugium.ch );Verein Regenbogen Schweiz ( Verein-regenbogen.ch ).

Viele Jugendliche finden sich in solchen Situationen wieder. Mit einer neuen Kampagne wollen die SBB, Pro Juventute und die Gesundheitsförderung des Kanton Zürich jungen Menschen aufzeigen, wie sie reagieren und Hilfe anbieten können. Dazu gehören drei Kernbotschaften: Ansprechen, Zuhören, Hilfe holen

«Das ist kein Verrat»

Dagmar Pauli, Chefärztin an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich sagt, bis zu 20 Prozent der Jugendlichen hätten schon ernsthaft über Suizid nachgedacht. Suizidale Jugendliche würden sich oft an Freunde wenden. Sie seien in einem Alter, in dem sie nicht zuerst Erwachsenen etwas erzählten. «Das kann die Freunde überfordern. Sie sollen wissen, dass es richtig ist, sich in so einer Situation an Erwachsene zu wenden. Das ist kein Verrat, und es ist auch nicht uncool.»

«Erwachsene können oft besser entscheiden, welche Massnahme in einer konkreten Situation die Richtige ist.» Jugendliche, die von suizidialen Freunden erfahren würden, könnten sich etwa an die eigenen Eltern wenden, wenn das Vetrauensverhältnis gut sei. Jugendliche könnten sich aber auch an Lehrer, die Hotline 147 oder Beratungsstellen wenden.

«Auf keinen Fall schweigen»

Anders sei die Situation, wenn jemand sehr konkrete Absichten äussere, also mitteilt, dass er unmittelbar davor steht, sich etwas anzutun. «Bei so unmittelbaren Suizidandrohungen sollte die Polizei informiert werden», sagt Pauli.

Mit ihrer Kampagne wollen die drei Organisationen Jugendlichen Mut machen, ihre Freunde dabei zu unterstützen, rechtzeitig Hilfe zu suchen. Fünf Betroffene erzählen in kurzen Clips ihre Geschichte. «Freunde können eine wichtige Stütze sein, indem sie Probleme ansprechen, zuhören, füreinander da sind und Hilfe holen», schreiben die Organisationen. «Es ist wichtig, dass die jungen Helfer Hilfe für die Betroffenen, aber auch für sich selbst beiziehen. Auf keinen Fall sollten sie schweigen, selbst wenn sie darum gebeten werden.»

Ilyas konnte seinem Freund helfen, in dem er seinen Vater zuzog. Für Jugendliche in Krisensituationen hat er einen Rat: «Man sollte sich nicht dafür schämen, Hilfe zu holen. Ich kenne niemanden, der einem Freund in einer solchen Situation nicht beistehen würde.»

*Name der Redaktion bekannt

(ehs)