Wenn Thomas N. nicht verwahrt wird – wer dann?

Wieso kommt Thomas N. nicht für immer hinter Gitter? Wenn man den nicht lebenslang verwahren kann – wen dann?

Das Schweizer Strafrecht hat Grenzen bei der Härte der Strafe, es ist auf die Sicherheit der Bevölkerung und die Resozialisierung von Straftätern ausgelegt – nicht darauf, die Tat zu sühnen oder zu vergelten. Um einen Täter lebenslang zu verwahren, muss eine schwere Straftat vorliegen, zusätzlich müssen zwei Gutachter zum Schluss kommen, dass der Täter bis ans Lebensende nicht therapierbar ist, also für immer ein Sicherheitsrisiko bleiben wird. Bei Thomas N. gehen sie aber davon aus, dass er therapiert werden kann und irgendwann keine Gefahr mehr darstellt. Trotzdem besteht die Chance, dass Thomas N. für immer hinter Gittern bleibt, denn: Das Gericht kann eine ordentliche Verwahrung anordnen, der Täter bleibt dann auch nach abgesessener Strafe in Haft. Nach einer Probezeit prüft das Gericht eine Freilassung, wenn diese nicht gewährt wird, bleibt er weiter hinter Gittern. Das Gericht prüft weiterhin jedes Jahr eine Freilassung, kann diese aber bis ans Lebensende des Täters verweigern. «Wer einmal verwahrt wird, bleibt dies meistens auch bis ans Lebensende», so der Strafrechtsexperte Franz Riklin.

Warum hebt das Bundesgericht jede lebenslange Verwahrung auf?

Das Bundesgericht musste bisher in vier Fällen eine lebenslange Verwahrung prüfen und hob sie jedes Mal auf. Dreimal, weil die Gutachter keine lebenslange Untherapierbarkeit feststellten.

«Bei einem 36-Jährigen kann die Psychiatrie gar keine zuverlässigen wissenschaftlichen Prognosen über die Entwicklung eines Menschen für den Rest seines Lebens machen», sagte ein Gutachter im Fall des Mörders von Marie, Claude Dubois. Im vierten Fall wurde die sexuelle Integrität der Opfer laut Gericht nicht «besonders schwer» beeinträchtigt.

Ist das Gesetz zur Verwahrungsinitiative eine «Fehlkonstruktion»? Wie ist es dazu gekommen? Könnte man das korrigieren?

Für Natalie Rickli (SVP) ist das Gesetz eine «Fehlkonstruktion». Das Parlament habe nach der Annahme der Verwahrungsinitiative die Hürden für die lebenslange Verwahrung viel zu hoch angesetzt. Die Gutachter-Regelung ist für Rickli «absurd». Der Grund für diese Regelung ist ein Bundesgerichts-Urteil. Dieses besagt, wenn im Gesetz «dauerhaft nicht therapierbar» stehe, müsse eine lebenslange Nicht-Therapierbarkeit von Psychiatern nachgewiesen werden. Auch der Initiativtext sagt klar: Für eine lebenslange Verwahrung muss der Täter als «nicht therapierbar» eingestuft werden. Dieser Artikel kann durch das Parlament oder eine Volksinitiative aber geändert oder gestrichen werden.

Würden dann wirklich mehr Täter lebenslang verwahrt?

Dies ist fraglich, denn auch ohne den Artikel gilt: Das Gesetz ist ein Kompromiss zwischen dem Volkswillen und der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), die in Artikel 3 besagt: «Niemand darf (...) unmenschlicher oder erniedrigender Strafe (...) unterworfen werden.» Eine lebenslange Strafe muss laut EMRK reduzierbar sein und darum regelmässig gerichtlich überprüft werden. Dem will die Schweiz bei der lebenslangen Verwahrung nachkommen, indem Richter nur dann eine Freilassung prüfen, wenn ein vermeintlich untherapierbarer Täter dank neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen therapiert werden könnte. Ob dies mit der EMRK vereinbar ist, ist noch unklar. Dies wird sich erst zeigen, wenn das Bundesgericht sich für eine lebenslange Verwahrung ausspricht und ein Verurteilter vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) zieht.

Könnte eine Initiative einfach die Mindeststrafen viel höher setzen, wie zum Beispiel in den USA?

Wenn ein Täter zum Beispiel zu viermal lebenslänglich verurteilt würde, wie dies in den USA möglich ist, würde ein Täter wohl bis ans Lebensende inhaftiert bleiben, ohne dass eine Freilassung geprüft wird. Auch dies ist nicht vereinbar mit der EMRK, ein Verurteilter könnte am EGMR klagen. Wenn er recht bekäme, müsste die Schweiz das Urteil anerkennen, ansonsten könnte die Schweiz aus der EMRK ausgeschlossen werden. Dies hätte laut Experten Folgen für den Ruf der Schweiz und für hier ansässige humanitäre Organisationen wie das Internationale Rote Kreuz.

Warum wird so ein Monster therapiert? Wie erfolgversprechend ist das? Gibt es Sicherheit vor einem Rückfall?

Laut dem forensischen Psychiater Thomas Knecht ist noch nicht sicher, ob das Gericht überhaupt eine Therapie anordnen wird. Bis jetzt gebe es nämlich keine längerfristigen Erfahrungsdaten, die zeigen könnten, dass ein solcher Täter in einem absehbaren Zeithorizont therapiert werden kann. «Kurz gesagt: Es ist ein Blindflug, weil man nicht weiss, was in einer Behandlung tatsächlich erreicht werden kann.» Ob eine solche Massnahme erfolgreich sein werde, hänge vom Zustandsbild ab. «Wenn jemand beispielsweise in einem Wahn getötet hat und man diese Psychose heilen kann, kann ein Rückfall minimiert werden. Wenn aber jemand – so wie Thomas N. – in seiner Persönlichkeit gestört ist, muss die ganze Persönlichkeit geändert werden.» Da rechne man mit Jahrzehnten, nicht nur mit Jahren. «Wir alle wissen, wie schwierig es ist, sich als Person zu ändern.»

Thomas N. verarscht alle, um möglichst schnell freizukommen!

Knecht sagt, mit Manipulationsversuchen der Gegenseite müsse man als Gutachter oder Therapeut immer rechnen. «Besonders bei jemandem wie Thomas N., der schon immer andere Leute manipuliert hat. Eine solche Person wird nicht dann, wenn es darauf ankommt, also im Prozess, aufhören zu lügen.» Mit Ehrlichkeit zu rechnen, sei also geradezu fahrlässig.

Pädophilie ist nicht heilbar, der wird draussen weitere Kinder missbrauchen!

Knecht widerspricht: «Pädophilie kommt recht häufig vor. Gemäss anonymen Umfragen rechnet man damit, dass ungefähr ein Fünftel aller Männer zumindest ein gewisses Interesse an Sex mit Kindern haben.» Die meisten davon würden aber nie straffällig, die Pädophilie sei eher eine Nebenströmung, ein sexuelles Interesse. «Das Problem liegt also nicht in der sexuellen Fehlausrichtung von Thomas N., sondern in der Art und Weise, wie er mit seinen Trieben umgegangen ist. Und dass er seine Bedürfnisse auf Kosten anderer befriedigt hat. Er war klar bereit, bei seiner Tat die rote Linie zu überschreiten.»