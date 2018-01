Wenn der Beruf perfekt zum Namen passt

Ein prominentes Beispiel für das Phänomen ist Regula Vogel: Die Zürcher Chefbeamtin trägt einen Namen, der perfekt zu ihrer Funktion passt. Als Kantonstierärztin kümmert sie sich beruflich um das Wohl von Vögeln und allen anderen Tieren.

Teilweise sind Name und Berufsbezeichnung gar identisch: Etwa bei Philipp Metzger, von Beruf Metzger. Oder bei Urs Schumacher, der den immer seltener werdenden Beruf ausübt, den er im Namen trägt. Weitere Beispiele für die Übereinstimmung zwischen Beruf und Name bei Schweizern finden Sie in der Bildstrecke.

Feuerwehrmann Russ, Kommissarin Zufall

Dutzende kuriose Beispiele hat eine Website aus Deutschland gesammelt: Aufgelistet wird etwa ein Bäcker namens Gutbrod, eine Bestatterin mit Nachnamen Todt, ein Feuerwehrmann Russ, ein Biologe Bäumlein, eine Hebamme mit Nachnamen Storch, eine Sprachheiltherapeutin namens Brüll, eine Sexualtherapeutin namens von Hinten sowie eine Kommissarin, die den Familiennamen Zufall trägt.

Haben Sie selber einen Namen, der perfekt zu Ihrem Job passt? Oder kennen Sie solche Fälle aus Ihrem Umfeld? Oder sind Ihnen Kombinationen begegnet, die ganz und gar nicht zusammenpassen?



Schicken Sie uns Ihr Beispiel per Mail.

(lüs)