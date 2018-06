Vergewaltiger kommt frei und zieht neben Opfer

An jenem Montag brach für M. H.* (35) eine Welt zusammen: Als sie bei der Arbeit auf der Post die Neuzuzüger der Gemeinde registrierte, tauchte der Name H. M.* (34) auf. Jener M., der sie über 40 Mal vergewaltigte, bedrohte, ihr nachstellte und zu drei Jahren Haft wegen Vergewaltigung, Nötigung und Drohung verurteilt wurde. Nach vorzeitiger Haftentlassung zieht M. trotz gerichtlichem Kontaktverbot prompt ins gleiche Städtchen wie H., keine 140 Meter von ihrem Arbeitsplatz entfernt.

Im Jahr 2017 kam es zu 17'024 Straftaten, die dem Bereich der häuslichen Gewalt zugerechnet werden konnten. In 48,3 Prozent der Fälle häuslicher Gewalt bestand zwischen geschädigter und beschuldigter Person eine Paarbeziehung; in 25,6 Prozent der Fälle handelte es sich um eine ehemalige Partnerschaft.



2017 erfassten die Schweizer Opferhilfezentren 38'800 Beratungsfälle, über 3000 mehr als noch im Jahr 2016. Die Opfer waren zumeist weiblich, die tatverdächtigen Personen männlich.



Der Ständerat hat zum Schutz von Stalking-Opfern vor einigen Wochen beschlossen, dass Stalkerinnen und Stalker mittels Fussfessel elektronisch überwacht werden können. Dadurch soll ersichtlich werden, ob sie sich an Rayon-Verbote halten.